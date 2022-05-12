【中小企】4月中小企營商氣氛改善　零售飲食業指數重回50點水平

▲ 政府統計處發表二零二二年四月份中小型企業（中小企）業務狀況按月統計調查的結果，反映市道轉好。（資料圖片）

政府統計處發表二零二二年四月份中小型企業（中小企）業務狀況按月統計調查的結果。

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中小企業務收益的現時動向指數從二零二二年三月在收縮區域的31.7顯著上升至二零二二年四月的48.3，而未來一個月（即二零二二年五月）的業務收益展望動向指數為53.4。按行業分析，所有統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在二零二二年四月均較上月上升，特別是零售業（從21.2上升至53.1）及飲食業（從25.0上升至56.7）。



進出口貿易業新訂單的現時動向指數從二零二二年三月的39.7上升至二零二二年四月的46.5，而未來一個月（即二零二二年五月）的新訂單展望動向指數為50.3。

政府發言人表示，受惠於本地疫情緩和、社交距離措施逐步放寬和新一輪消費券計劃，所有行業的中小企營商氣氛於四月均見明顯改善，尤其是零售及飲食業。整體就業情況亦略為改善。中小企對未來一個月業務情況的看法也轉好。

飲食業增聘

稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍稱，飲食業界經歷3月最壞情況後，4月初已見有所回升，截至月底重開後即有強勁反彈，釋放新年以來累積的需求，提早放寬８人上限亦有幫助，雖然母親節後略有回落整體仍向好，相信5月因進一步放寬人數及營業時間會令數字更好。

龍圖閣負責人陳強稱，早前3月市道差拉低基數，中式食肆在重開晚市及人數放寬後的母親節有明顯幫助，反彈逾一倍。相信進一步放寬宴會人數及營業時間後，增加翻台率令5月份生意可望再有3至4成改善。飲食界受訪者普遍看好後續發展要增加人手，與統計的僱用人數動向吻合，惟招聘有困難。

中小企仍受壓

不過，4月部分行業收益指數仍停留在50點以下收縮區，包括：物流、進出口貿易、商用服務等，拖累整體指數仍不足50點，但上述行業對未來信心有提升，令展望5月的整體動向指數達到53.4。

香港中小型企業聯合會會長麥美儀分析，4月表現受消費劵及晚市有限度重開帶動，僅是本地經濟中最表面一層，高消費品、B2B（企業對企業）業務等仍未見大起色，貿易受到通脹、物流混亂及俄烏戰事拖累。有中小企需要壓縮規模生存，要待放寬宴會及大型活動防疫限制，才對大量關連主力B2B的中小企有幫助。

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責任編輯：王浩賢