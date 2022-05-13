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【90後財務自由人】美國通脹短期難回落　買咩類型投資產品較有利？

理財智慧 17:25 2022/05/13

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上月美國通脹創40年來新高，令美國聯儲局暗示5月可能要加息0.5厘。到底通脹會否持續高企，甚麼類型投資產品比較有利？

筆者認為，通脹難以在未來半年大幅回落。3月份公布的生產物價指數（PPI）反映製造商成本上漲11.2%，預視未來幾個月製造商將會轉嫁成本給消費者，令消費者通脹持續高企。另外，高通脹已經成為美國市民集體預期，導致薪金通脹同樣高企，3月份達到9%。薪金通脹將會導致企業成本上升，直接影響消費者通脹狀況。再長遠一點的通脹就比較難預測，將會取決於俄烏戰爭發展，以及全球疫情將會繼續影響企業成本。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

美國3月份數據顯示失業率下跌至3.6%，反映仍然未出現滯脤，但是這個風險正在增加。未來加息政策將會令美國經濟降溫，聯儲局必須在壓抑通脹及保持經濟增長兩大目標取得巧妙平衡，盡量令到通脹減低，同時經濟能保持復甦。

另外，國際局勢緊張，中美脫鈎導致貿易壁壘提升等風險因素亦會令企業成本上漲，將增加滯脤風險。宏觀環境對不同資產類別大有影響，因此投資者應該盡量審時度勢，調整投資組合。例如，2020年低通脹及低息環境令到「發夢增長股」爆升，到現在步入高通脹加息周期，就大幅回落。

高通脹環境，債券及定額回報投資產品（Fixed Income Instruments)相對不利，因為定額的現金流回報購買力及實際價值將會持續下跌。

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發夢型增長股同樣不利，原因是企業大部分現金流來自若干年之後，當利息提升的時候，估值會得到較大的折讓。

相比之下，較為具投資價值的資產類別有數樣：通脹掛鈎債券，公用股，黃金，房地產或房托，及某些能夠受惠通脹的股票。通脹掛鈎債券，例如綠色債券的派息與通脹掛鈎，令投資者在通脹升溫的時候得到保值效果。

至於公用股，若果有利潤管制的話，會能夠在高通脹環境下加價，至少有保值效果，而且對經濟增長敏感度較低。至於黃金及房地產同樣是供應有限的保值投資。股票方面，除了資源股之外，有加價能力，不受原材料價格大幅影響，以及已經盈利化的公司會比較有投資價值。

撰文：Ryan (陳懷恩)

90後，2013 年創業，過去數年將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸30歲前達至財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼 地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「30歲財務自由」YouTube頻道免費分享投資知識。

＊以上內容輯錄自第758期《90後財務自由人》 

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

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責任編輯：陳楚琨

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