【ESG】3隻ESG零售新基金成功闖關 綠色投資產品趨多元化

▲ 綠色浪潮席捲全球，ESG基金亦變為本港的投資新趨勢。

全球股債市場仍飽受美國急進加息，以及俄烏危機所困擾，不過，外資申批ESG（環境、社會及管冶）基金未有停步，4月份再有兩間基金公司的3隻零售產品成功闖關，包括安盛環球——環球智選要素——可持續發展股票基金，以及安本標準兩產品，分別為安本標準氣候轉型債券基金與新興市場可持續發展股票基金。

5個月內 29隻ESG新基金獲批

自去年底至今年4月，在這5個月內，合共有29隻ESG新基金獲證監會批核。專家指，疫後令市民深感環保人人有責，投資揀ESG，遂令業界爭相申批ESG基金，而產品亦愈趨多元化。

若按月來看，單以3月份計，已有7隻零售ESG新產品獲批，包括3間資產管理公司，當中瑞銀佔4隻、未來資產有3隻，以及中金1隻。要是再予以細分，分別為中金碳期貨ETF，瑞銀可持續均衡策略基金、可持續固定收益策略基金、可持續增長策略基金，以及可持續收益策略基金。至於未來資產旗下Global X的3隻ETF：電動車及電池主動型ETF、恒生ESG ETF及元宇宙主題主動型ETF。

同樣2月份也有7隻ESG基金出台，當中法盛佔5隻、駿利亨德森及瑞銀各佔1隻。1月份則有4隻基金過關，當中貝萊德佔3隻，以及施羅德1隻。

而去年12月更多達8隻ESG產品出台，包括法巴佔4隻、首源投資旗下盈信亞太有3隻，以及滙豐（HSBC）環球股票可持續健康護理基金。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪