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【新股IPO】據指京東科技推遲20億美元香港IPO計劃　因尚未獲得中國監管審批

新股IPO 16:17 2022/05/12

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【新股IPO】據指京東科技推遲20億美元香港IPO計劃　因尚未獲得中國監管審批

據《路透》引述四名知情人士指，京東 （09618） 旗下金融科技公司京東科技尚未獲得中國監管部門上市批准，因而被迫推遲於香港上市計劃，其集資額高達20億美元。

報道指，京東科技曾計劃於今年3月底前向聯交所提交上市申請，並於今年內上市，消息人士指，公司甚至聘請了銀行安排上市事宜。據中國證監會網站，京東科技在1月尾申請赴港上市。

京東、京東科技和中國證監會均沒有回覆置評請求。

京東科技前身為京東數科，其曾於2020年9月於上交所申請科創板上市並已經獲受理，同時披露京東數科招股說明書，當時計劃募集203.67億元人民幣。期間經歷阿里巴巴 （09988） 旗下的螞蟻集團上市觸礁。直到去年4月，京東數科撤回在科創板上市申請。在去年1月，京東宣布將雲與AI業務與京東數科整合後，正式成立京東科技。

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編輯：姚卓然

 

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港股 科創板 人工智能 Fintech 京東集團—SW（09618） 中國證監會 京東（美：JD） 上海證券交易所 IPO 集資

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