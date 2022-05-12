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【職場熱話】兼職不按時數上班 工作期間又蛇王 港男感不滿：返工返到咁無交帶

理財智慧 17:02 2022/05/12

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做人做事都要有責任心，而且在職場上有責任心才能好好發揮，獲他人賞識。近日就有網民在「Dcard」討論區發文指做兼職期間是自己報更，有同事每次都報足全日更，但上班遲到又會蛇王偷走外出，因而不滿對方這種工作態度。

樓主指以前做兼職是自己報時上班，當時有同事每次上班都想計多點時數，所以每次報更都報足10小時，如下午12時到晚上10時。但對方基本上下午4點才回到公司，還要在工作期間偷走出去買東西吃，最後還未做夠一個月就被經理解僱了。他不明為甚麼有人可以這樣上班，因而詢問大家有沒有遇到過這樣奇怪的同事。

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同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置  

有網民認為「這樣都可以？我遲2分鐘回去也要寫明，下班便要遲2分鐘才可以走」、「不夠一個月才被人解僱？這些人工作兩天便應該要被解僱」、「見過有同事不出現便當辭職」。

【職場熱話】常工作未夠2年便離職 無不滿但就想轉工 港男感困惑下一頁】 

亦有網民指「很多這些同事，不過還好有些和自己價值觀一樣的同事，否則真的受不了。曾經有同事沒事做，建議他可以檢查貨品，他卻說我欺負他，常報完更又不上班」;「有，只要和老闆打好關係就行」。

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責任編輯：陸盈希

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