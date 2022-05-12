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【職場熱話】全部門只得一男生 女同事常說是非 港男感煩厭

理財智慧 17:01 2022/05/12

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工作環境對同事有不滿是無可避免的事，但亦不應說過多是非避免招來閒話。近日就有網民在「Dcard」討論區發文指全部門只有他一個男生，每日被不同女同事拉著他說別人壞話，因而感到很煩擾。

樓主指全個部門只有他一個男生，每次上班都會聽到不同的是非。比如A會說B、B會說C、C又會說A，最慘是那些女同事只會拉著他來說，每次這樣讓他覺得很煩擾。他認為下班就應該離開，不明為什麼還要講別人是非。

【筍工推介】郵政署招聘助理經理　月薪逾2.4萬元　每半年按表現發放獎金見下頁

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同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置  

有網民認為「以前工作女同事對男同事的比例是8：2，現在沒有女同事，相處更輕鬆」、「上班最慘是多「八婆」，說人是非當樂趣」、「你同事都算好，只是說別人。我女同事說我平日衣著悶，穿新衣又嫌我穿得不好看，說我皮膚差又老」。

【職場熱話】港男於買賣平台出售手機   轉新工後發現上司是買家   結果慘被迫退款下一頁】 

亦有網民指「我跟你相反，男多女少，但男同事都說不少是非」；有人稱「有人的地方就有是非」、「心理學來說，是非是解壓的一種方法，男女說是非頻率其實差不多，只是大家說的範疇不同，你才會覺得她們煩」。

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

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責任編輯：陸盈希

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