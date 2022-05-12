▲ 【阿里巴巴大股東】軟銀全年轉蝕逾千億港元 願景基金投資中國企業近5年累計轉虧

阿里巴巴 （09988） 單一最大股東、孫正義旗下軟銀集團（日：9984）公布至3月底年度虧損1.71萬億日圓（約1,040億港元），軟銀集團前一年度大賺4.99萬億日圓。軟銀集團前一年度受惠於南韓電商Coupang上市而帳面大賺，惟Coupang最新股價較上市價累跌7成，滴滴出行（美：DIDI）、Grab上季估值大跌，令軟銀旗下願景基金單季投資損失近3萬億日圓（約1,800億港元）。

至3月底，軟銀集團年度收入62,215億日圓，按年增11%。

由投資初創或科企組成的願景基金，全年錄得投資虧損37,388億日圓。

滴滴出行上年度累軟銀投資虧損550億港元

▲ 孫正義展示近5年願景基金累計投資回報

孫正義在業績會議展示，願景基金近5年累計投資表現，至今年3月底，願景基金近5年累計投資回報仍達30,473萬億日圓，在亞洲、歐洲、拉丁美洲、美國的投資仍錄得累計盈餘，惟中國投資已轉虧損2515億日圓。

據軟銀通告，願景基金上年度從Coupang投資，錄得未變現虧損16,453億日圓（約1000億港元），滴滴出行則帶來9114億日圓（約554億港元）未變現虧損。

軟銀也在通告披露，上年度從阿里巴巴股份的預付遠期合約（prepaid forward contracts）融資131.7億美元。

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