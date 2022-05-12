【無障礙科技】微軟推出Adaptive Accessories系列　自定配件方便用家

▲ 微軟在會上公布Adaptive Accessories的系列配件，將會先以滑鼠為設計，推出能以左右按鍵與滾輪操作為基礎模組的Adaptive Mouse，配搭其他模組化配件讓操作過程更容易使用。

各種周邊配件是每日使用電腦時不可缺少的用品，而微軟早前在Microsoft能力峰會（Microsoft Ability Summit）上，宣佈成立無障礙科技實驗室，並發表Microsoft可自行調節配件，旨在拉近殘疾人士與科技的距離。

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滑鼠先行做試驗



微軟在會上公布Adaptive Accessories的系列配件，將會先以滑鼠為設計，推出能以左右按鍵與滾輪操作為基礎模組的Adaptive Mouse，配搭其他模組化配件讓操作過程更容易使用。例如，用家可加上Thumb Support配件，讓滑鼠能對應左手或右手的拇指支撐需求，而Mouse Tail配件則可提供更舒適的拱度，令操作時有更好手腕支撐力道。

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至於Adaptive Hub本身，則可透過藍牙方式與裝置連接，或是透過有線方式連接使用，配合組合不同Adaptive Button配件，讓殘疾人士也能方便操作電腦功能。



使用者可透過3D打印方式客製更符合使用需求的配件，而Adaptive Accessories系列配件預計會在今年秋季推出，目前官方尚未公布具體售價。

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責任編輯：廖淑瑩

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