【保險資訊】宏利慶祝125周年 推多項投保折扣優惠 6月底前投保可享高達25%折扣

宏利香港慶祝今年踏入125週年誌慶，特別推出「躍動全城賞」限時投保優惠，以感謝客戶的長期支持和信賴。由即日起至6月30日，只要成功申請指定人壽、危疾、醫療或儲蓄計劃，即可享有高達25%保費折扣。

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經歷第五波疫情，市民大眾更重視健康及財富保障的長遠規劃。宏利望藉推出多項投保優惠，讓更多人把握時機為自己及家人加強保障，實現理想人生。

產品類別 合資格產品 最高可享折扣優惠 人壽/危疾 卓越終身保

優越終身保

活耀人生危疾保2

活耀人生危疾保2（加強版） 於推廣期內成功申請任何保費繳付期為五年或以上的計劃，首兩個保單年度合計可享高達25%保費折扣優惠 醫療 宏利晉悅自願醫保靈活計劃

宏利全護航自願醫保靈活計劃 於推廣期內成功申請合資格計劃，可享25%首年保費折扣優惠 儲蓄 赤霞珠終身壽險計劃2

世紀傳承保障計劃

豐譽傳承保障計劃2

創富傳承保障計劃2 於推廣期內成功申請任何保費繳付期為五年或以上的計劃，首個保單年度可享高達15%保費折扣優惠

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責任編輯：羅浩濂