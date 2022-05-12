【澳元定存】澳元定存息最高11厘 花旗料澳央行今明兩年累加兩厘息

▲ 澳洲於下周六舉行大選，市料選舉結果無礙央行急進加息。

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澳洲將於下周六（5月21日）舉行大選，但個別地區已開始投票，民調暫顯示工黨一度領先。專家認為，無論現任執政黨能否連任，料絕不影響澳洲央行將大幅加息，大行花旗料今明兩年澳洲再累加兩厘息，澳元滙價有望追落後回升，3個月內澳元有望挑戰0.77。

澳洲已於本月初首度加息0.25厘，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預期年底澳洲央行的現金利率較早前估計還要高，6月或加息25個基點，8月加息50個基點，11月再加25個基點，令今年底的現金利率目標為1.35厘，另2023年的年終目標為2.35厘。

問及澳紐加商品貨幣，最看好哪隻。廖嘉豪認為，澳元相對更廣泛的外幣，似乎有望延續其優異表現，跑贏歐元、日圓、英鎊、紐元、加元和人民幣。總體而言，澳洲經濟增長強勁、大宗商品價格上漲、健康的經常帳盈餘和澳元被低估，足以應對中國與疫情相關的放緩。

廖嘉豪料，澳元3個月內料上試0.77，未來半年至1年預測為0.76。紐元3個月內料見0.7，半年至1年預測為0.68。加元3個月料為1.23，半年至1年目標價為1.25。

業界建議對澳元有需要者，宜趁眼下強美元低吸澳元，再開立7天定期存款，視乎澳洲大選結果才再作布局。美滙指數今天（11日）暫失守104，澳元現滙約0.68。

此外，澳元短存高息選擇多，中銀香港 （02388） 、集友、恒生 （00011） 、南商及富邦的7天年息齊為10厘，冠絕全城是滙豐（HSBC）的11厘年息。1個月澳元定存息率以花旗的2.5厘膺高息王，至於最近偷步猛加息的大眾銀行，其1年期澳元定存息率已突破1厘新關。

虛擬銀行搶吸港元 3個月港元定存最高息達6.8厘【下一頁】

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮說，由於澳洲經濟及勞工市場保持復甦，通脹升溫，預計澳洲央行今年有需要每次貨幣政策會議均考慮加息至少0.25厘。惟在美元一面倒的強勢下，很難有主要貨幣表現突出。相對來説，商品貨幣中較爲看好澳元，因爲澳洲央行才剛開始收緊貨幣政策，未來加息空間較大，年底目標0.72。

光大證券國際外滙策略師黄俊能剖析澳洲的大選形勢，澳洲無論是工黨上場，或執政黨連任，都對澳洲短期經濟並不會構成影響。他認為，澳洲通脹高企引發對經濟的負面影響，現階段應以貨幣政策協助，並由獨立的澳洲儲備銀行決定，所以兩黨對短期經濟影響不大。至於長期觀點，由於現任總理莫里森的外交政策較為強硬，故此有機會增加外交引起貿易層面的不確定性，但現時判斷影響程度實言之過早。

黃俊能補充，工黨提出的Help to Buy購房計劃，政府為符合條件的首次置業居民承擔40%貸款，申請人只需要支付2%首期。相比起現屆政府的15%擔保及需支付5%首期首置計劃，工黨的新計劃無疑更能幫助首置者購入物業。但澳儲行現已進入加息周期，意味着按揭等借貸利息支出將會增加，尤其是工黨的新計劃下，申請人的利息負擔加重，所以計劃能否吸引大批申請，以至推高樓價，對此說法有保留。

黄俊能預期，澳儲行於2022年餘下時間將再加息5次，令現金利率將升至1.75厘。

談及澳紐加商品貨幣，黃俊能對加元看高一線，料澳元目標價為0.76、紐元約為0.69、加元為1.24。澳紐雖已開展加息周期，但受中國疫情影響，令前景的不確定性較高，所以暫以加元的後巿較為明朗。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪