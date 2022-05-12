【蘋果手機】受制歐盟法案？傳iPhone 15棄用Lightning接口 USB-C組件供應商成未來市場焦點

著名蘋果分析師郭明錤最新推文透露，蘋果於2023年下半年推出的的新一代iPhone，將會棄用Lightning接口，改為使用USB-C接口。此消息呼應了歐盟上月底通過修訂後的歐盟無線電設備指令，任何智能手機如需要通過有線充電，都必須配備USB-C接口。

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郭明錤指出，USB-C可以在硬件設計上提高iPhone的傳輸和充電速度，但最終規格細節仍取決於iOS的支援。他補充，預計蘋果生態系統現有USB-C相關供應商，包括IC控制器及連接器），受惠於來自iPhone的大量訂單及配件採用USB-C接口，這些供應商將成為未來一兩年的市場關注焦點。

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蘋果iPhone接口由Lightning改為USB-C早已傳聞多年，之前傳出今年的iPhone 14系列仍將採用Lightning介面，就算真的是改用USB-C，最多會用於Pro型號。事實上，蘋果現時的多款諸最新型號的平板電腦，包括iPad Pro、iPad Air及iPad mini，均已經改用USB-C接口，可支援Thunderbolt 3（40Gb/s）、USB 4（40Gb/s）、USB 3.1 Gen 2（10Gb/s）等高速傳輸規格，相比之下Lightning接口就只得480Mbps。此外。USB-C接口可作顯示輸出及充電之用，用途上更為全面，大大減少用家攜帶不同電線及充電器的麻煩。

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責任編輯：嚴浩文