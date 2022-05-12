【買樓理財】上年花400萬買屯門公屋　現享3厘租金回報　高過綠債2.5厘

屯門公屋建生邨剛錄一宗租賃成交。值得留意的是，業主於去年5月以400萬元購入單位，現享3厘的租金回報，比綠債的2.5厘高。

美聯物業梁磊昇表示，建生邨6座高層19室，實用面積407平方呎，兩房間隔，月租叫價10,000元，日前獲區內租客「零議價」承租，實用呎租約24.6元。

梁磊昇表示，業主於2021年5月以400萬元購入上址單位，以月租10,000元計，現享3厘的租金回報率。

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