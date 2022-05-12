【互聯網監管】中國信通院：中國上市互聯網企業上季季市值按年跌47%

▲ 中國信通院：中國上市互聯網企業上季季市值按年跌47%

中國信通院公布研究報告，截至2022年3月底，中國上市互聯網企業總市值為9.9萬億元人民幣，對比去年第一季度末的18.7億元人民幣，下跌47%。

報告指出，今年首季度，受美國審計監管風險激增、互聯網企業業績增長遇到瓶頸，及疫情反復等不利因素，互聯網企業市值在今年首季大幅下跌，較去年年底下跌20.2%。

在十大市值互聯網企業中，截至3月底，騰訊控股 （00700） 市值按季下跌18.7%，阿里巴巴按季下跌11.2%。而拼多多（美：PDD）及美團 （03690） 按季跌幅分別位列第一及第二，按季跌幅達31.5%及31%。此外，僅得快手 （01024） 市值上錄得按季增幅，增長幅度為3.4%。

而在營業收入方面，去年第四季度中國上市互聯網企業總營收為9863億元人民幣，按年增長12.9%，增速較去年同期下跌8.3百分點，主要由於互聯網流量宏利逐漸褪去，疊加宏觀政策、經濟環境、疫情反復、自然災害等多重因素影響，企業經營壓力及成本激增。

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