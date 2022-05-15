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【居屋裝修】屋企殘舊又雜亂無章 夫婦花36萬翻新350呎單位 房建大量地台增儲物空間 追求實用簡潔為主

理財智慧 18:09 2022/05/15

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單位居住久了後無可避免會變得殘舊，因此不少人也會決定請裝修設計公司重新再設計一番，把舊有間隔全部拆卸再重新規劃，以把單位改頭換面一番。今次要介紹的單位位於港島南區的嘉隆苑，其面積為350呎，居住了4個人，裝修費用為約36萬，全屋走簡約木系風格。

原有單位在居住多年後變得殘舊，而且因沒有做好空間劃分，使屋內沒有足夠的儲物空間，其整體給予人雜亂無章的感覺，加上戶主子女日漸長大，需要分開房間，因此男戶主決定將會與兒子一間房，而女戶主則與女兒一間房。

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戶主除了希望在新設計下能提升儲物空間外，也要求單位以實用簡潔為主，如多採用木系元素，另外，也希望客廳能有一大餐枱，以供一家人聚餐，享天倫之樂，然而戶主雖然希望有更多儲物空間，但卻不希望在客廳有太多的儲物櫃，使單位整體感覺過於侷促，於是要平衡空間感及儲物空間是設計師最大的難度。

有見及此，設計師在房間花了心思以盡用房內每吋空間增加收納，主人房內造了一淺灰色的地台床及曲尺入牆衣櫃連工作枱，使戶主可把衣物及雜物收納於當中，而由於2人一間房，所以2間房均設有高架床，另外各也運用了木紋趟門設計，以節省空間。

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為了增加屋內的豪華感，使單位簡潔得來又不會過於單調，設計師運用了不少滲光效果，當中在客廳電視牆壁上造了一燈槽配射燈設計，而主人房房間的地台台階也造了滲光效果，以增加溫暖氣氛，另外設計師也指有打通原本舊屋的露台，來擴大廚房面積。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

在裝修設計上，單位主要以木紋色及灰色為主，然而設計師為了向客廳注入一點動力和活潑的感覺，因而在其中一面牆壁塗上了藍色，而在入門的位置有一白色C型儲物櫃配伸縮飯桌及長椅，以增加屋內的儲物空間，也節省了飯桌的佔用位置，使客廳有更多的活動空間。

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在廚房上，由於打通了原有舊屋的露台，所以廚房有足夠的空間打造一U型木紋配白色上下排廚櫃，使收納及煮食空間大大增加，而為了使廚房顏色不會太單調，戶主最後決定在牆壁上用上大地色系的花磚，而門則用了玻璃趟門來節省空間及增強空間感，而廁所則以深灰色為主，牆壁使用了深灰配白紋磚，當中有一鏡櫃及洗手台下櫃，另也有一黑色浴屏，以造出乾濕分離的效果。

費用：


🔸清拆工程：＄30000

🔸水電工程：$60000

🔸泥水工程：$60000

🔸木器工程：$20000

🔸傢俬及廚廁櫃：$130000

🔸鋁窗工程：$30000

🔸搭棚工程：$15000

🔸冷氣及煤氣工程：$20000

整個工程大概費用：$360000

*資料及圖片由尚迎室內設計有限公司 提供

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責任編輯：關海儀

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