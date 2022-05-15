【居屋裝修】屋企殘舊又雜亂無章 夫婦花36萬翻新350呎單位 房建大量地台增儲物空間 追求實用簡潔為主

單位居住久了後無可避免會變得殘舊，因此不少人也會決定請裝修設計公司重新再設計一番，把舊有間隔全部拆卸再重新規劃，以把單位改頭換面一番。今次要介紹的單位位於港島南區的嘉隆苑，其面積為350呎，居住了4個人，裝修費用為約36萬，全屋走簡約木系風格。

原有單位在居住多年後變得殘舊，而且因沒有做好空間劃分，使屋內沒有足夠的儲物空間，其整體給予人雜亂無章的感覺，加上戶主子女日漸長大，需要分開房間，因此男戶主決定將會與兒子一間房，而女戶主則與女兒一間房。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

戶主除了希望在新設計下能提升儲物空間外，也要求單位以實用簡潔為主，如多採用木系元素，另外，也希望客廳能有一大餐枱，以供一家人聚餐，享天倫之樂，然而戶主雖然希望有更多儲物空間，但卻不希望在客廳有太多的儲物櫃，使單位整體感覺過於侷促，於是要平衡空間感及儲物空間是設計師最大的難度。

有見及此，設計師在房間花了心思以盡用房內每吋空間增加收納，主人房內造了一淺灰色的地台床及曲尺入牆衣櫃連工作枱，使戶主可把衣物及雜物收納於當中，而由於2人一間房，所以2間房均設有高架床，另外各也運用了木紋趟門設計，以節省空間。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

為了增加屋內的豪華感，使單位簡潔得來又不會過於單調，設計師運用了不少滲光效果，當中在客廳電視牆壁上造了一燈槽配射燈設計，而主人房房間的地台台階也造了滲光效果，以增加溫暖氣氛，另外設計師也指有打通原本舊屋的露台，來擴大廚房面積。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

在裝修設計上，單位主要以木紋色及灰色為主，然而設計師為了向客廳注入一點動力和活潑的感覺，因而在其中一面牆壁塗上了藍色，而在入門的位置有一白色C型儲物櫃配伸縮飯桌及長椅，以增加屋內的儲物空間，也節省了飯桌的佔用位置，使客廳有更多的活動空間。

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

在廚房上，由於打通了原有舊屋的露台，所以廚房有足夠的空間打造一U型木紋配白色上下排廚櫃，使收納及煮食空間大大增加，而為了使廚房顏色不會太單調，戶主最後決定在牆壁上用上大地色系的花磚，而門則用了玻璃趟門來節省空間及增強空間感，而廁所則以深灰色為主，牆壁使用了深灰配白紋磚，當中有一鏡櫃及洗手台下櫃，另也有一黑色浴屏，以造出乾濕分離的效果。

費用：

🔸清拆工程：＄30000 🔸水電工程：$60000 🔸泥水工程：$60000 🔸木器工程：$20000 🔸傢俬及廚廁櫃：$130000 🔸鋁窗工程：$30000 🔸搭棚工程：$15000 🔸冷氣及煤氣工程：$20000 整個工程大概費用：$360000

*資料及圖片由尚迎室內設計有限公司 提供

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結】

延伸閱讀：

【室內設計】一家四口花76萬裝修三房單位 讓出主人房為子女提供最大空間 簡約風格兼設日式浸浴缸 彷如置身日本

【室內設計】新婚夫婦喜聚會愛瑜伽 擲52萬元實現極簡約生活 350呎舊樓變身全開放式住所

【室內設計】 一家3口嫌單位殘舊 花40萬翻新414呎單位 採用大量木系元素 打造全屋田園風格

【室內設計】兩小口用25萬「輕裝修」 455呎現代風家居打造貓咪樂園

【室內設計】新婚夫婦僅花9萬 裝修270呎新居 活動拉椅方便招呼親朋 屏風鞋櫃慳位實用

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀