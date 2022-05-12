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【職場熱話】公司僅剩1位全職員工 自以為重要亂向上司發脾氣 「解僱了我工作還有誰來做？」

理財智慧 18:10 2022/05/12

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不知道大家在職場上有沒有遇到過自大又驕傲的人呢？近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己公司有一位非常自大的同事經常以為自己很重要，公司沒有了他不行，於是他在公司肆無忌憚，連上司也敢罵，樓主則對那同事感到十分厭惡。

樓主指，公司有一團隊只剩下一位全職，而其他同事也是兼職，於是他便以為自己很重要，雖然他經已在公司工作了2年，對於工作較上手，然而他的職位不高，人工也只不過是1萬多，但有一次他竟敢與上司發脾氣，而當樓主向其詢問事情經過時，他卻沾沾自喜地說：「對啊，我是真的不滿意，不過公司不敢解僱我，若解僱了我，工作還有誰來做？其他兼職同事都不懂得做！」，樓主後來心想：「你為甚麼不想一下為何公司寧願請人，也不願升你職呢？」。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「為什麼會認為公司不會解僱他，若他真的重要一早便升他的職。」，「其實職場上有很多這一類人。」，也有人指，「可能是他認為以他的人工再也請不到像他這般的人了。」。

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另有網民指，「可能公司真的是沒有了他便不行。」，「能幹的人是不會升職的，若升了職那他的東西誰來做？」。

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責任編輯：關海儀

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