【職場熱話】打工仔轉新工半年 被告知升職無望 行頭窄應否再轉工？

不知道大家在甚麼情況下會考慮轉工呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己剛轉了新工半年，雖然老闆人很好，但卻因希望獲得更高人工及職位而考慮轉工，但卻因工作行頭細，害怕讓老闆知道後而不再信任他，他因而向網民詢問應否轉工才好。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「既然你的職位如此高又重要，為甚麼不直接談加人工？」，「若轉工便不要只期望加1成，最少2-3成吧！」，也有人指，「若工作得不開心，即使轉工人工能加1成也沒甚麼意思。」。

另有網民指，「你現時人工有多少？」，「若你現時職位高，人工也不錯的話，其實工作與生活還能平衡經已算不錯了。」。

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責任編輯：關海儀