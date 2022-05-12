【樓市熱話】夫婦月入7萬元 欲9成按揭買620萬樓盤 曾有債務問題 憂上車夢難完

不少人在置業時都會考慮做按揭，畢竟在香港買樓也不是易事。樓宇按揭是指將物業作抵押，向銀行或財務公司借貸，借貸人要準時和分期地還款。近日就有網民在討論區發文指有意欲置業，雖與太太兩人有固定入息，卻因曾有債務問題和卡數在身，因而不知能否有機會做到9成按揭。

樓主經歷：

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有網民認為「高成數按揭一定要有稅單，你有沒有？稅單上收入跟你現時收入相似？有信用卡分期對按揭很大影響，要還清。我第一次買樓擔心按揭問題，一共找了7間銀行，每個答案都不同，他們不是審批部，不同個案很難有統一標準，最好做好預先批核」。

亦有網民分享經歷「我跟你情況差不多。第一上銀行門市問，第二給中介資料，他們做生意會盡力幫你，加上可能有跟銀行合作，第三，打去銀行按揭部問，也是官腔和講資料東西多，有機會要補文件。要做9成按揭要過銀行和按揭證券公司，最好有後備錢，找細銀行較好」、「我以前做過按揭，你的個案安全，C級絕對沒問題」。

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責任編輯：陸盈希