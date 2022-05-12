【 樓市熱話】夫婦月入5萬元 5年內不打算生育 上車市區400萬納米樓值唔值？

不少人也會考慮與另一半買樓，以擁有一個屬於自己的空間，而近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己因想擁有2人空間，而未來5年他們不考慮要小孩，因而近日考慮買油尖旺區一個價值400萬，約200呎的納米樓單位，並向網民詢問意見。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「物以罕為貴，當日後沒有這麼多細單位時，你若不買，便會有很多人掙著要買。」，「想自住便買吧，最壞打算也只不過是平手或輸一些離場，最重要是自己能負擔。」，也有人指，「200呎一個人住便差不多。」。

另有網民指，「認真不要買，放盤沒有人接，我現時也是與另一半住納米樓，但沒有房間有時與另一半吵架也不知該怎麼辦。」。

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責任編輯：關海儀