【ET講股通】梁耀康：港滙弱股市差（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股走勢反覆向下，大市承接美股低開267點，其後曾跌約300點低見19515點，恒生指數半日跌208點，報19615點，成交577億元。京東 （09618） 挫7%；阿里巴巴 （09988） 跌逾6%；友邦 （01299） 逆市升。金管局因應港元兌美元跌至7.85弱方兌換保證，沽出美元買入15.86億港元，累及港股今早下跌，港滙弱、港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：15 - 港股今日市況速覽

01：00 - 如美匯繼續強 港股將走弱

04：24 - 阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 尋底 美團 （03690） 較強

06：53 - 美股科技股捱沽 拖累本港科技股

07：15 - 內房再現危機要繼續驚

08：14 - 留意資金會否流出市場 即使美國減關稅料支持力度不大

09：34 - 港股如跌穿19178點較麻煩 如跌穿下望萬九或3月低位

11：05 - 疫情下內地難憧憬政策大力谷消費

12：41 - 業績股：瑞聲 （02018） 業績不理想 股價未轉勢、低位宜減磅

14：17 - 業績股：華虹半導體 （01347） 走勢下沉宜減磅

15：13 - 潛力股推介：中移動 （00941）

18：17 - 觀眾問股：請教UST、LUNA與美元強有沒有關係？ 美元強不是更利好嗎？

21：30 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 受累人仔急跌 點睇人民幣個勢？會否大注捱沽？

24：13 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）點睇？

28：18 - 觀眾問股：金沙 （01928） 甚麼價錢可買入？ 上望位？止蝕位？謝謝

30：55 - 港股收市市況速報 留意美匯指數會否抽升

31：25 - 美股尋底壓力未消除 宜等多兩次加息後才買入

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恒指午後跌幅擴大，收市跌444點，報19380點，大市成交1,156億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股今日較弱，主要因為港滙偏軟；美滙指數若企穩於104之上，不利港股。金管局3年來首次接錢，預計接錢次數多於上次。

美滙指數若企穩104 恐不利港股

美國最新通脹按年升8.3%，核心通脹按月更升0.6%，儲局勢維持較強的加息步伐。美股大市雖然未算太恐慌，但部分二三綫股周三跌幅達雙位數。短期來說，若美滙繼續偏強，金管局繼續接錢，對港股氣氛構成壓力

科技股和內房股走勢較弱，阿里巴巴 （09988） 及京東 （09618） 跌穿之前低位，而美團 （03690） 相對較強，考驗升軌支持，留意會否有明顯向下趨勢。科技股整體無利好消息，個別股份有些監管消息，加上美國科技股下行壓力大，均影響在港上市的科技股。

內房股續受債務問題困擾，如融創中國 （01918） 還錢遇困難，令市場憂慮內房資金鏈問題。值得注意的是，防守性股份開始轉弱，或意味資金流出市場。

恒指方面，若失守19178點會較麻煩，一旦跌穿則有機會下試3月份低位18235點。美滙指數抽穿104，有企穩迹象，對港股恐構成較大壓力。然而內地疫情未受控，政府難以大規模出招谷消費去推升經濟，短期續困擾市況。

潛力股推介中移動 可分注收集或月供

至於兩隻剛公布完業績的個股，瑞聲科技 （02018） 首季收入和淨利不理想，毛利率急跌構成股價壓力，故暫未到轉勢時機，如跌穿近期低位，宜先減持。華虹半導體 （01347） 業績不俗，但前景存疑，若再尋底亦宜先減持。

潛力股推介中移動 （00941） ，可趁調整考慮收集。中移動首季業務穩健增長，息率吸引，且未來兩年維持7成派息目標，並擬大額回購，故建議可在現水平慢慢分注收集或月供，若投資者有憂慮，一旦跌穿47.8元，可作技術性沽出。

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