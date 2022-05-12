【ET講股通】梁耀康：港滙弱股市差（附time code）

港股走勢反覆向下，大市承接美股低開267點，其後曾跌約300點低見19515點，恒生指數半日跌208點，報19615點，成交577億元。京東 （09618） 挫7%；阿里巴巴 （09988） 跌逾6%；友邦 （01299） 逆市升。金管局因應港元兌美元跌至7.85弱方兌換保證，沽出美元買入15.86億港元，累及港股今早下跌，港滙弱、港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：15 - 港股今日市況速覽

01：00 - 如美匯繼續強 港股將走弱

04：24 - 阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 尋底 美團 （03690） 較強

06：53 - 美股科技股捱沽 拖累本港科技股

07：15 - 內房再現危機要繼續驚

08：14 - 留意資金會否流出市場 即使美國減關稅料支持力度不大

09：34 - 港股如跌穿19178點較麻煩 如跌穿下望萬九或3月低位

11：05 - 疫情下內地難憧憬政策大力谷消費

12：41 - 業績股：瑞聲 （02018） 業績不理想 股價未轉勢、低位宜減磅

14：17 - 業績股：華虹半導體 （01347） 走勢下沉宜減磅

15：13 - 潛力股推介：中移動 （00941）

18：17 - 觀眾問股：請教UST、LUNA與美元強有沒有關係？ 美元強不是更利好嗎？

21：30 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 受累人仔急跌 點睇人民幣個勢？會否大注捱沽？

24：13 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）點睇？

28：18 - 觀眾問股：金沙 （01928） 甚麼價錢可買入？ 上望位？止蝕位？謝謝

30：55 - 港股收市市況速報 留意美匯指數會否抽升

31：25 - 美股尋底壓力未消除 宜等多兩次加息後才買入

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