IDP教育 英澳升學諮詢日

【叩開英澳升學大門】港鐵東鐵線過海段提早喺下星期日通車，日後由大圍去金鐘，車程只需要17分鐘；紅磡去會展仲快，17分鐘就搞掂！咁即係話，從「大西北」出發去機場都可以快捷方便好多！隨住疫情緩和，英國同澳洲已經開左關，香港亦撤消咗對呢兩個國家嘅咗禁飛限制，莘莘學子不妨留意心儀院校同課程資訊，為海外留學做好充足準備。



想一次過搵齊英澳院校資料？#IDP教育將會喺5月/21及05月22日（六及日）舉辦「英澳升學諮詢日」，為各位學生及家長提供全面嘅英國及澳洲升學資訊，同學仔仲有機會即場獲得海外大學及院校錄取！活動分爲澳洲及英國兩個環節，澳洲環節將有 20 多間大學、中學及機構參加，當中包括7間「澳洲八大院校聯盟」（Group of 8） 及 3 間「澳洲科技大學聯盟」（Australian Technology Network, ATN） 嘅成員大學。英國環節就有 20 間大學及機構出席，包括10多間英國 Top 50大學。



除咗即場同院校代表直接查詢學費、熱門學科、收生要求等升學資訊之外，學生及家長更加可以直接申請心儀課程，甚至即場獲得院校提供學額！同場資深升學顧問仲會為學生進行一對一升學諮詢，建議合適院校及科目，兼協助申請及處理相關文件。

活動重點：

出席人士可與逾40間英國及澳洲著名院校代表會面，即場報讀

資深升學顧問更會為學生進行一對一升學諮詢

即場申請更有機會獲豁免UCAS或部分院校/學科申請費

英澳升學諮詢日

日期：5月/21及05月22日（星期六及日）

時間：11:00am - 7:30pm

地點：香港金域假日酒店

登記：https://bit.ly/3yldoqt



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(特約)