【職場熱話】打工仔被上司狂派工作 同事卻輕鬆嘆咖啡 安慰自己「能者多勞」感無奈

職場上很難說公平，但若然工作量完全不合理或與同事完全不成正比，你們又會怎樣應對？近日就有網民在「Dcard」討論區發文指上司每日都給予自己無數工作，相反身旁同事卻無所事事，因而感到無奈，只好用能者多勞來安慰自己。

樓主經歷：

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【職場熱話】高薪則欠奉私人時間 在家工作卻輕鬆 打工仔迷惘不知該如何選擇【下一頁】

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有網民認為「做了多久？學了東西便好離開」、「不是能力多勞，是能者過勞」、「要看看你老闆知不知道你有能力，知的便給辭職信搏加薪，不知的話便直接辭職」。

亦有線民分享「同事辭職後一直請不到人，我一個做了全部工作幾個月，老闆見我能做事便決定不請人，所以應該跟老闆說沒時間做或做慢點」、「完全明白公司政策、職位、和獎金不是根據表現來給，別人隨便做便跟我一樣薪水，但自己又不想隨便做」。

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責任編輯：陸盈希