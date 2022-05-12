【新股IPO】華潤集團據報有意私有化四環醫藥　四環醫藥澄清：內容不屬實

▲ 【新股IPO】華潤集團據報有意私有化四環醫藥 車馮升擬以溢價逾60%出售持股

外電引述多名消息人士指，華潤集團與四環醫藥 （00460） 董事長車馮升就聯合將四環醫藥私有化進行初步談判，預期交易估值接近30億美元（約234億港元）。車馮升可能以每股2.5元出售手上持股，價格較公司過去3個月的平均價1.53元，溢價超過60%。不過， 四環醫藥回應私有化等新聞內容不屬實。

報道指，華潤集團看好四環醫藥的醫學美容業務可快速增長，計劃將四環醫藥私有化後，再於內地市場上市，以獲取更高估值。

針對網傳華潤集團正與四環醫藥私有化進行談判，以及相關估值、私有化作價等資訊，四環醫藥澄清，上述新聞內容不屬實，四環醫藥並未與華潤集團或其他任何機構或組織商討上述事項，亦沒有計劃將集團私有化。

四環醫藥續指，作為香港上市公司，所有消息都會通過港交所公布，不存在應披露而未披露的資訊。

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