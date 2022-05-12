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【遊戲熱話】Switch太好賣成隱憂？　任天堂擔心下一代主機銷量會大減

科技 16:31 2022/05/12

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任天堂社長古川俊太郎日前在公司股東大會上，罕有地提到下一代主機，並直指Switch受歡迎的程度恐怕是目前的「最大擔憂」。

任天堂遊戲主機Nintendo Switch人氣高企，銷量甚至超越Sony的PS5。但Switch的受歡迎程度，卻令任天堂憂慮下一代主機或難以超越Switch。任天堂社長古川俊太郎日前在公司股東大會上，罕有地提到下一代主機，並直指Switch受歡迎的程度恐怕是目前的「最大擔憂」。

【足球遊戲】EA與FIFA結束29年合作關係 《FIFA》系列明年更名《EA Sports FC》
 
據外媒《VGC》指，任天堂非常暢銷的Wii、DS主機，其後推出的機款都面臨「用戶轉換」的難題，銷量比起前一代大幅明顯下跌，例如Wii U僅售出1,350萬部，遠不如前一代的Wii高達1億部，而3DS銷量也只有DS的一半，這種情況也讓外界擔心Switch主機也會出現同樣情況。
 
古川俊太郎表示，任天堂已經公開遊戲發表時間表至明年春天。與以往不同的是，持續有新遊戲發布，且開發時間超過5年，也是因Switch高人氣所賜，讓任天堂可以集中開發資源。但他亦指出，能否讓玩家由Switch順利過渡至下一代主機，是公司目前最關注的問題，尤其是從Wii及NDS的經驗來看，這明顯是一大難題。

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留住玩家　推新軟件建立長期關係
 
為了降低轉換玩家的風險，古川俊太郎提到將與玩家建立長期關係，除了持續在Switch推出新軟件，還會提供Nintendo Accounts和遊戲以外的IP服務，使任天堂能留著玩家。
 
至於新主機的推出時間，任天堂則未有公布。但在2021年時古川俊太郎曾指出，Switch已經打破傳統遊戲主機的生命週期定律，當時仍處於中段，暗示下一代主機的推出時間仍需等待。

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責任編輯：廖淑瑩

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