【職場熱話】兼職實習生未滿一個月想辭職 壓力大致失眠 質疑自己能力感灰心

不少人在讀書期間都會做兼職以獲取經驗，可以填寫於履歷表上，不知各位有否試過做兼職也感到壓力大呢？近日就有網民在「連登」討論區發文指做了兼職實習生未夠一個月便已經覺得壓力很大，又會失眠，因而感到灰心，質疑是否自己能力欠佳。

樓主經歷：

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有網民認為「有多少人在抱怨實習生甚麼都學不到，樓主已經很幸運了」、「有人耐心地教已經好好」。

亦有網民指「兼職實習生都要試用期？ 」、「對你職業生涯規劃有沒有幫助？沒有的話便騎牛找馬找第二份，上班別說那麼多感情」、「大部分實習只是用來寫履歷表，可以兼顧到其他事，自己不會壓力大才好做」。

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責任編輯：陸盈希