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【元宇宙】Meta據報縮減「元宇宙」核心部門、不涉及裁員　朱克伯格展示新VR設備「Project Cambria」

新經濟追蹤 15:25 2022/05/12

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【元宇宙】Meta據報縮減「元宇宙」核心部門、不涉及裁員　朱克伯格展示新VR設備「Project Cambria」

Facebook母企Meta（美：FB）向外電證實，正準備縮減「元宇宙（Metaverse）」策略核心部門Reality Labs。Meta首席技術總監Andrew Bosworth在內部通訊指，將會在未來一星期向員工交代安排。Meta發言人補充，Reality Labs無法繼續推進個別項目，也會押後部分計劃，未有明確指出那些規劃受影響，但明言部門調整不涉裁員。

Meta去年更改集團名稱，以示公司視元宇宙為未來增長方向，但公司社交平台去年第4季活躍用戶首見下跌，觸發股價大瀉。即使Meta今年首季用戶重拾增長，但預期收入增長放慢，創辦人朱克伯格（Mark Zuckerburg）預告會改慢投資步伐。

Meta用戶首季恢復增長仍遭券商下調目標價，朱克伯格預告放慢投資、元宇宙收入僅佔2.5%，詳情可見【下一頁】

朱克伯格在facebook平台展示旗下「Project Cambria」設備

Reality Labs目前主要收入來自銷售VR（虛擬實境）設備Oculus，上季只佔集團收入2.5%，暫難動搖集團社交平台業務的地位。

雖然預告部門將縮減，朱克伯格最新在平台展示自己試用「Project Cambria」VR／AR設備的圗片，他預告會在今日向開發者公布更多詳情，形容可帶來新層次的混合實境（mixed reality）體驗。外界估計，Project Cambria或涉及色彩穿透技術，也可以光學追蹤手部或面部動作。

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美股 Facebook（美：FB） 元宇宙 Meta 朱克伯格 VR AR Facebook

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