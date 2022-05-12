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【港元滙價】金管局3年首接港元沽盤　上商林俊泓：今次接錢規模料較上周期大　星展李若凡：未見大規模資金流走

股市 15:16 2022/05/12

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【港元滙價】金管局3年首接港元沽盤　上商林俊泓：今次接錢規模料較上周期大　星展李若凡：未見大規模資金流走

港美息差趨闊預期下，港元滙價觸及7.85的弱方兌換保證，金管局3年來首次承接港元沽盤，涉及15.86億港元。星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡向本報表示，港元跌勢已出現，但現時情況與2018年有少許不同，美元獨強，其他貨幣都下跌，故未見有規模資金流走。

金管局於紐約時段接15.86億港元沽盤【下一頁】

李若凡稱，近期不少中資企業都需要港元資金用作派息，估計金管局不會每日都接錢，除非港美息差明顯擴大，才會導致金管局需要大幅接港元沽盤，預期有關情況會於6至7月美國再加息時才出現，所以短期本港銀行體系結餘料不會急跌。

上海商業銀行研究部主管林俊泓向本報指，今次聯儲局加息步伐較上一次周期更快，所以金管局接錢的速度亦快於上次，而基於銀行體系結餘有逾3000億元，遠高於上次周期的約千億元，因此今次的接錢規模按理亦高於上次，相信銀行體系結餘回落至千億元以下，只是時間問題。

相關文章：【港元滙價】港滙今低見7.845　星展李若凡：下半年料反覆試7.85

相關文章：【日圓滙價】日圓兌港元正式跌穿6算　日央行宣布每日買債、美元兌日圓升越130

外滙 貨幣政策 星展銀行 派息 上海商業銀行 港元 香港金融管理局 加息 兌換保證 美元

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