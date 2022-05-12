【帶你睇盤】高層兩房闊落歎開揚河景　受惠基建效應　首期63萬

屯門受惠基建發展，帶動區內樓價上升，亦吸引不少投資者到區內尋寶。今次祥益地產推介的屋苑為新屯門中心。該屋苑位於龍門路，受惠早前屯赤隧道通車，而且為屯門區內較大規模的私人屋苑。

放盤單位為屋苑10座高層B室，實用面積462平方呎，兩房間隔，現叫價630萬元，最大賣點是有開揚河景，而且有裝修，可即買即住。以目前放盤價計，若承造九成按揭，分30年還，首期要63萬元，壓力測試下的最低每月入息要求為53,657元。

單位相片

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放盤單位 新屯門中心10座高層B室（物業編號：AN228795） 聯絡人：新屯門中心分行 – 黃慶德 實用面積 462平方呎 間隔 兩房 叫價 630萬元 賣點 有裝即住、開揚河景、配套齊全、升值之選

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3FEqGQv

註︰

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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