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【帶你睇盤】高層兩房闊落歎開揚河景　受惠基建效應　首期63萬

股樓投資 15:51 2022/05/12

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屯門受惠基建發展，帶動區內樓價上升，亦吸引不少投資者到區內尋寶。今次祥益地產推介的屋苑為新屯門中心。該屋苑位於龍門路，受惠早前屯赤隧道通車，而且為屯門區內較大規模的私人屋苑。 

放盤單位為屋苑10座高層B室，實用面積462平方呎，兩房間隔，現叫價630萬元，最大賣點是有開揚河景，而且有裝修，可即買即住。以目前放盤價計，若承造九成按揭，分30年還，首期要63萬元，壓力測試下的最低每月入息要求為53,657元。

單位相片

    點擊圖片放大
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    +9
放盤單位

新屯門中心10座高層B室（物業編號：AN228795）  

聯絡人：新屯門中心分行 – 黃慶德 
實用面積 462平方呎
間隔 兩房
叫價 630萬元
賣點 有裝即住、開揚河景、配套齊全、升值之選

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3FEqGQv

註︰

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 新屯門中心 祥益地產

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