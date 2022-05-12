【長和系】英國電訊商Vodafone 傳洽商合併長和旗下3英國

外電引述消息人士報道，英國電訊商Vodafone(美：VOD) 正與業內對手之一，李嘉誠家族旗艦長和(00001)旗下３英國，洽談合併英國業務。Vodafone與長和代表均對報道不予置評。至3時，長和報53.55元，跌1.2%。

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Vodafone及３英國分別是英國第三大和第四大流動網絡營運商，如果合併交易落實，英國主要流動網絡品牌將由４個減至３個，或觸發反壟斷監管機構審查。

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日前，長和旗下電訊業務CKHGT 公布首季營運數據。截至今年3月止季度收益24.2億元歐元，按年跌1％；毛利17.1億歐元，升0.5％；資本開支5億歐元，按年跌33％。期內，集團活躍客戶4,180萬名，按年升2％；合約客戶流失率1.1％，按年跌0.1％；債務淨額46億歐元，按年跌22％。大摩指出，CKHGT英國業務收入持平，該行預期今年將受惠於合約客戶增長，表現會有更多改善。

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