▲ 【大行看法】大和：信達生物前景不明朗、另產品綫無明星藥 削目標價27%至19元

信達生物 （01801） 壞消息接踵而至，股價更是弱上加弱，年初至今已大跌6成。大和發表研究報告表示，信達生物股價於第二季已下跌24%，主要由於首季信迪利單抗（Sintilimab）收入遜於預期，以及市場情緒疲弱所致。

大和指，信達生物首季總產品收入超過10億元人民幣，繼續保持按年雙位數增長，惟信迪利單抗銷售遜預期，另外又終止貝伐珠單抗生物類似藥與Coherus美加商業化協議，相信負面消息經已反映，股價下行壓力有限，但卻缺乏有強勁催化劑。



該行將集團今年收入預測下調14%，信迪利單抗收入降至增長17%，而就終止Coherus協議，該行認為此乃影響市場情緒，對基本面影響有限，但仍下調生物類似藥業務收入4%。由於市場情緒疲弱，市場憂慮公司盈利前景不明朗，再者，以公司現時產品綫，未能找到另一全新重磅明星藥物，故將目標價大削27%，由26元下調至19元，惟將其評級由「跑輸大市」升至「持有」。

信達生物現跌6.8%，報18.96元。

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編輯：姚卓然