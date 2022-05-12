【蘋果動向】新iPhone有大改動？　郭明錤：將棄用Lightning充電接口

▲ 有「著名蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤日前於Twitter發文指，蘋果於2023年下半年推出的新iPhone，將會放棄Lightning充電接口設計，改用USB-C接口。

歐盟早前提出手機統一使用USB-C接口的法案，並在4月底以43票贊成、2票反對，通過最新的修正案，明確將電子產品接口的統一範圍擴大。有「著名蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤日前於Twitter發文指，蘋果於2023年下半年推出的新iPhone，將會放棄Lightning充電接口設計，改用USB-C接口。

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郭明錤在貼文中表示，USB-C規格將可以提升iPhone的傳輸與充電速度，但是最終規格仍需取決於iOS作業系統的支援性。



如果iPhone確定採用USB-C規格，相關的供應商將室未來一至兩年成為市場關注焦點，這都受惠於iPhone改用USB-C充電接口所帶來的大量訂單，以及採用相關配件。

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不過，每年都有關於iPhone將放棄某個功能的傳聞，例如屏幕上的瀏海，以及這次郭明錤提到的Lightning充電接口，但何時實現仍是未知之數。然而，郭明錤所掌握的消息可能將會成真，因為近期歐盟不斷推動智能手機充電標準統一化，包括要求蘋果須將 iPhone充電接口由Lightning改為USB-C。

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責任編輯：廖淑瑩

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