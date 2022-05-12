  • 26°C
香港時間 : 2022512日 (四) 16:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果動向】新iPhone有大改動？　郭明錤：將棄用Lightning充電接口

科技 15:32 2022/05/12

分享：

分享：

有「著名蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤日前於Twitter發文指，蘋果於2023年下半年推出的新iPhone，將會放棄Lightning充電接口設計，改用USB-C接口。

歐盟早前提出手機統一使用USB-C接口的法案，並在4月底以43票贊成、2票反對，通過最新的修正案，明確將電子產品接口的統一範圍擴大。有「著名蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤日前於Twitter發文指，蘋果於2023年下半年推出的新iPhone，將會放棄Lightning充電接口設計，改用USB-C接口。

【Apple ID遭入侵】大量網民收到「Apple ID在中國被登入」 如何透過iPhone雙重認證自保？
 
郭明錤在貼文中表示，USB-C規格將可以提升iPhone的傳輸與充電速度，但是最終規格仍需取決於iOS作業系統的支援性。
 
如果iPhone確定採用USB-C規格，相關的供應商將室未來一至兩年成為市場關注焦點，這都受惠於iPhone改用USB-C充電接口所帶來的大量訂單，以及採用相關配件。

【蘋果動向】iPod時代終結 蘋果：iPod touch售完即止
 
不過，每年都有關於iPhone將放棄某個功能的傳聞，例如屏幕上的瀏海，以及這次郭明錤提到的Lightning充電接口，但何時實現仍是未知之數。然而，郭明錤所掌握的消息可能將會成真，因為近期歐盟不斷推動智能手機充電標準統一化，包括要求蘋果須將 iPhone充電接口由Lightning改為USB-C。

【Apple】蘋果更新淘汰名單 兩大iPad產品步入歷史

責任編輯：廖淑瑩

《創業ideas》每集請來香港初創，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Google開發者大會】宣佈推Android 13及多款Pixel手機　Google Wallet可存大量卡及證件
今日
【Google開發者大會】宣佈推Android 13及多款Pixel手機　Google Wallet可存大量卡及證件
【Google開發者大會】Google推平價新機Pixel 6a　售約3,524元
今日
【Google開發者大會】Google推平價新機Pixel 6a　售約3,524元

你可能感興趣

【Google開發者大會】宣佈推Android 13及多款Pixel手機　Google Wallet可存大量卡及證件
今日 03:09
【Google開發者大會】宣佈推Android 13及多款Pixel手機　Google Wallet可存大量卡及證件
【Google開發者大會】Google推平價新機Pixel 6a　售約3,524元
今日 13:23
【Google開發者大會】Google推平價新機Pixel 6a　售約3,524元
科技產品 作業系統 USB 智能手機 歐盟 iOS iPhone

上一篇文章

【遊戲熱話】Switch太好賣成隱憂？　任天堂擔心下一代主機銷量會大減

下一篇文章

【Meta】缺乏資金？　外媒爆Meta計劃縮減Reality Labs部門
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【人工智能】Meta開放AI大型語言模型存取　供更廣泛研究社區使用
【人工智能】Meta開放AI大型語言模型存取　供更廣泛研究社區使用
【好想去旅行】Google更新旅遊服務網站功能　一站式訂機票規劃旅程
【好想去旅行】Google更新旅遊服務網站功能　一站式訂機票規劃旅程
【機迷福音】《FIFA 22》跨平台遊戲測試　將登陸PS5、Xbox Series S/X及Google Stadia
【機迷福音】《FIFA 22》跨平台遊戲測試　將登陸PS5、Xbox Series S/X及Google Stadia
【網絡安全】黑客假扮Apple員工盜走逾百萬　HKCERT提三招助擊退語音釣魚攻擊
【網絡安全】黑客假扮Apple員工盜走逾百萬　HKCERT提三招助擊退語音釣魚攻擊
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【三星摺機】規格曝光！傳Galaxy Z Fold 4電池容量未有大改變
【三星摺機】規格曝光！傳Galaxy Z Fold 4電池容量未有大改變
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款