【再創新高】最新公屋輪候時間為6.1年　 逾24萬戶等上樓

公屋輪候時間再創新高，房委會今日（12日）公布，截至2022年3月底，在過去12個月獲安置入住公屋的一般申請者的平均輪候時間為6.1年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為4.1年。

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今年第一季獲編配入住公屋的一般申請約6,000宗，當中獲編配的長者一人申請約520宗。另外，同一季度獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請約為420宗。

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一般申請者及長者一人申請者的平均輪候時間均較上一季（即2021年12月底）分別上升了0.1年，即1.2個月，主要是由於多個大型公共屋邨項目，包括粉嶺皇后山邨、深水埗海達邨和白田邨在2022年第一季陸續入伙，讓為數不少輪候已久的一般申請者獲編配公屋，他們的輪候時間因而反映在最新的平均輪候時間中。



在2022年3月底，一般公屋申請約有147,500宗，配額及計分制下的非長者一人申請則約有97,700宗，合共約有24.7萬個家庭輪候公屋。

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