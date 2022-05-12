【烏克蘭戰爭】芬蘭稱需立即申請加入北約 料將迅速獲成員資格（第四版）

俄羅斯入侵烏克蘭後，芬蘭及瑞典都開始考慮加入北約。芬蘭周四（12日）表示，需要立即申請加入北約。有報道引述外交官員表示，瑞典亦很快跟誰其後。官員更預料芬蘭及瑞典，將迅速獲得北約成員國資格，俄羅斯回應指，芬蘭加入北約決定對俄羅斯構成威脅。北約秘書長斯托爾滕貝格表示，若芬蘭決定加入，北約將熱烈歡迎。

（第四版更新北約回應）

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芬蘭總統尼尼斯特（Sauli Niinistö）及總理馬琳（Sanna Marin）周四發表聯合聲明表示，芬蘭必須立即申請加入北約，並指會在未來數日內正式申請。兩人指，加入北約可加強芬蘭的安全，芬蘭亦將作為成員國加強整個防衛同盟。

斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，完全尊重芬蘭的決定，若芬蘭決定申請加入，北約將熱烈歡迎，並指過程將會十分順利及迅速。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周四表示，芬蘭加入北約舉動絕對對俄羅斯構成威脅，並指對芬蘭採取行動感到遺憾。佩斯科夫指，所有人都希望，俄羅斯和北約之間避免發生直接衝突，北約擴張不會為世界或歐洲帶來穩定。

赫爾辛基日報（Helsingin Sanomat）委託美國民調機構蓋洛普（Gallup）進行調查，周三（11日）公布結果顯示，芬蘭73%民眾認同需加入北約，支持率較4月底時同類調查高8個百分點。丹麥及愛沙尼亞（Estonia）已表態支持芬蘭加入。

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瑞典正對安全政策進行審查，預料將於周五（13日）公布調查報告，並於下周日（15日）決定是否加入北約。

尼尼斯特周三表示，加入北約不為對付任何人，強調並非零和遊戲。他亦被問及是否憂慮芬蘭加入北約，會引來俄羅斯強烈反應。尼尼斯特回應表示，俄羅斯應意識到正是自身造成，更指俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）需照鏡尋找原因（look in the mirror）。

《路透社》周三引述5名消息官員報道，北約盟國預料，芬蘭及瑞典一旦申請，將迅速獲得成員國資格，北約亦會在1年內增加北歐地區軍隊人數。有北約外交官形容，芬蘭及瑞典正逢加入的幸運時刻，俄羅斯現無法攻擊北歐國家。

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責任編輯：李俊儀