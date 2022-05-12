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【烏克蘭戰爭】芬蘭稱需立即申請加入北約 料將迅速獲成員資格（第二版）

環球社會熱點 16:20 2022/05/12

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俄羅斯入侵烏克蘭後，芬蘭及瑞典都開始考慮加入北約。芬蘭周四（12日）表示，需要立即申請加入北約。有報道引述外交官員表示，瑞典亦很快跟誰其後。官員更預料芬蘭及瑞典，將迅速獲得北約成員國資格，俄羅斯周三拒絕回應，指正在觀察俄羅斯邊境聯盟行動的一切行動。

（第二版更新正式宣布）

波蘭總理：普京比希特拉更危險 籲全球「去普京化」 【下一頁】

芬蘭總統尼尼斯特（Sauli Niinistö）及總理馬琳（Sanna Marin）周四發表聯合聲明表示，芬蘭必須立即申請加入北約，並指會在未來數日內正式申請。兩人指，加入北約可加強芬蘭的安全，芬蘭亦將作為成員國加強整個防衛同盟。

赫爾辛基日報（Helsingin Sanomat）委託美國民調機構蓋洛普（Gallup）進行調查，周三（11日）公布結果顯示，芬蘭73%民眾認同需加入北約，支持率較4月底時同類調查高8個百分點。丹麥及愛沙尼亞（Estonia）已表態支持芬蘭加入。

瑞典正對安全政策進行審查，預料將於周五（13日）公布調查報告，並於下周日（15日）決定是否加入北約。

尼尼斯特周三表示，加入北約不為對付任何人，強調並非零和遊戲。他亦被問及是否憂慮芬蘭加入北約，會引來俄羅斯強烈反應。尼尼斯特回應表示，俄羅斯應意識到正是自身造成，更指俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）需照鏡尋找原因（look in the mirror）。

英國與芬蘭瑞典簽安全協議 承諾或提供軍援 【下一頁】

《路透社》周三引述5名消息官員報道，北約盟國預料，芬蘭及瑞典一旦申請，將迅速獲得成員國資格，北約亦會在1年內增加北歐地區軍隊人數。有北約外交官形容，芬蘭及瑞典正逢加入的幸運時刻，俄羅斯現無法攻擊北歐國家。

外界關注俄羅斯對兩國加入北約，將會如何回應。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周三拒絕發表評論，但指當局正觀察所有能夠以某種方式，改變俄羅斯邊境附近聯盟結構的一切相關行動，需要更多仔細的分析，目前未能詳細透露。

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責任編輯：李俊儀

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