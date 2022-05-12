【烏克蘭戰爭】芬蘭最快周四宣布申請加入北約 料將迅速獲成員資格

俄羅斯入侵烏克蘭後，芬蘭及瑞典都開始考慮加入北約。有報道引述外交官員表示，預料芬蘭將於周四（12日）宣布申請加入北約，瑞典亦很快跟誰其後。官員預料芬蘭及瑞典，將迅速獲得北約成員國資格，俄羅斯周三拒絕回應，指正在觀察俄羅斯邊境聯盟行動的一切行動。

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《路透社》引述5名消息官員報道，預計芬蘭將於周四宣布是否加入北約。而瑞典亦會正對安全政策進行審查，預料將於周五（13日）公布調查報告，並於下周日（15日）決定是否加入北約。

芬蘭總統尼尼斯特（Sauli Niinistö）周三（11日）表示，加入北約不為對付任何人，強調並非零和遊戲。他亦被問及是否憂慮芬蘭加入北約，會引來俄羅斯強烈反應。尼尼斯特回應表示，俄羅斯應意識到正是自身造成，更指俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）需照鏡尋找原因（look in the mirror）。

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北約盟國預料，芬蘭及瑞典一旦申請，將迅速獲得成員國資格，北約亦會在1年內增加北歐地區軍隊人數。有北約外交官形容，芬蘭及瑞典正逢加入的幸運時刻，俄羅斯現無法攻擊北歐國家。

外界關注俄羅斯對兩國加入北約，將會如何回應。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周三拒絕發表評論，但指當局正觀察所有能夠以某種方式，改變俄羅斯邊境附近聯盟結構的一切相關行動，需要更多仔細的分析，目前未能詳細透露。

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責任編輯：李俊儀