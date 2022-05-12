HPV男傳女風險高五倍　男士亦容易反覆感染

▲ 臨床腫瘤科專科謝耀昌醫生

感染HPV（人類乳頭瘤病毒），不等於病毒一定會病變致健康風險，原因是因為人體免疫系統可以自動清除大部份的HPV。但臨床腫瘤科專科謝耀昌醫生，這並不代表大眾可掉以輕心，因為人體感染HPV後，會一直潛藏於體內，可長達數以年計。換言之，患者可能在較年輕階段已感染HPV而不自知，到身體的免疫系統轉差或受其他風險因素影響時，HPV便有機會發動攻勢引起癌變，入侵身體。



有性生活便有風險



目前已知有逾200種HPV，當中以HPV16及HPV18為致癌的主要型號，有約14種為致癌性。HPV主要是由皮膚與皮膚親密接觸，或通過性器官接觸而傳播，只要有性生活，即使只有一個性伴侶，感染HPV的風險達六成，即使進行性行為時使用避孕套也非能百分百預防感染HPV。

▲ 臨床腫瘤科專科謝耀昌醫生

男傳女風險較高



謝耀昌醫生說：「HPV病毒非女性所『獨有』，男性感染HPV病毒後，也有機會患上的生殖器官濕疣（俗稱椰菜花）和肛門癌及其他癌症。」有研究分別分析多個國家的男性HPV盛行率，發現在20至44歲的多個組群中，比率均高於六成，整體男性生殖器官HPV感染的盛行率高達65.1%，即大約每兩名男性，便有一位是HPV感染者。



更要留意的是，一項中國內地研究發現，有機會致癌的HPV型號中，男傳女的傳染率更是女傳男的五倍。因此謝耀昌醫生說，男性需要為自己和女性伴侶的健康著想，提高對HPV的關注，男士應及早預防HPV。



感染HPV可致肛門癌



一旦HPV癌變成肛門癌，謝耀昌醫生表示：「治療肛門癌的目標是保存肛門括約肌，令患者可以控制大便，不影響整體生活質素。原因是當患者不適合進行局部切除，另一手術治療方法是經腹部和會陰切除手術。」但肛門和肛門括約肌都會被切除，醫生需要為患者造一個新的開口來排便，為患者帶來極大生活不便和心理影響，因此目前醫學上較多用放射治療、化學治療等控制癌細胞，以取得治療效果和患者生活質素之間的平衡。」但謝耀昌醫生再次強調，及早預防HPV可以減低患上嚴重疾病的風險。

臨床個案多諱疾忌醫 延治療影響一生



50多歲的蕭先生（化名），本身在內地工作，起初他覺得肛門痕癢和有突出物後，因諱疾忌醫而一直沒有求醫。但病情急速惡化，在短短四至五個月內已出現大便失禁的情況，對他的生活和心理造成極大困擾，於是他最終求醫。



經檢查後，醫生指他的病情已屆晚期，癌細胞已擴散到骨骼、淋巴和肝臟。受腫瘤影響，他的肛門腫瘤已擴張至約6厘米大，所以沒法控制排便，令身體有異味。由於肛門腫瘤擴張及下垂，他走路時會磨擦該處，導致反覆擦傷、難以復原。他亦沒法直接坐下，須坐水泡。



醫生為他安排放射治療和化學治療，以盡量控制癌細胞，此階段的治療目標以控制、紓緩為主，盡量減慢腫瘤繼續惡化，可是癌症對身體造成的損害沒法減退，即使癌細胞暫受控，但肛門口已擴大沒法縮小，患者因大便失禁而需要永久穿成人紙尿片。



(特約)