亞洲最新研究揭香港HPV盛行率偏高¹ᵃ 男士較易反復感染　癌變風險不可忽視²　醫學界籲及早預防HPV 

不少人將人類乳頭瘤病毒(HPV)與子宮頸癌劃上等號,更以為這只與女性有關,但其實這說法已存在兩個謬誤。事實上,HPV感染非女士「專利」,亦並非只導致子宮頸癌³。反之,男士一樣有危機³,更有研究顯示,男士感染HPV的盛行率高達六成半⁴ᵇ,男士感染後有機會患上生殖器濕疣,亦有機會出現癌變,終患肛門癌或其他癌症³。肛門癌容易被誤以為是痔瘡⁵,患者繼而忽視其嚴重性。更值得留意的是,有大型亞洲數據顯示,港人感染HPV的比率在亞洲屬於偏高¹ᵃ,惟目前醫學上並沒有針對感染HPV的治療方法⁶,為免演變成相關嚴重疾病,醫學界籲預防HPV至為關鍵,多個國際指引均建議適齡男女老幼應及早預防HPV⁶,⁷,ᶜ。

▲ 臨床腫瘤科專科謝耀昌醫生

男女、單一性伴侶也有機會感染HPV⁶

HPV主要是由皮膚與皮膚親密接觸,或通過性器官接觸而傳播,目前已知有逾200種HPV,以HPV16及HPV18為致癌的主要型號,有約14種為致癌性³;另有兩種型號HPV6和HPV11則較常見與生殖器官濕疣相關⁸。不論男女,一生中有高達八成感染HPV風險⁹ᵈ,而且只要有性生活,即使只有一個性伴侶,感染HPV的風險達六成¹⁰ᵉ,進行性行為時使用避孕套也非能百分百預防感染HPV⁶。臨床腫瘤科專科謝耀昌醫生解釋:「雖然感染HPV並非一定會導致相關疾病,因人體免疫系統可以自動清除大部份的HPV⁶,但絕對不能掉以輕心,因若持續感染HPV,最後或可能導致疾病⁶。」

男性感染HPV盛行率高達六成半⁴ᵇ 抗體轉換比率較低²

HPV與多種疾病有關,除了為人熟知的子宮頸癌外,還有外陰癌、陰道癌、子宮上皮病變,以及並非女性「獨有」,男性也同樣有機會患上的生殖器官濕疣(俗稱椰菜花)和肛門癌及其他癌症³。有研究分別分析多個國家的男性HPV盛行率,發現在20至44歲的多個組群中,比率均高於六成,整體男性生殖器官HPV感染的盛行率高達65.1%⁴ᵇ,即大約每兩名男性,便有一位是HPV感染者。

謝耀昌醫生更提到,人體雖可依靠免疫系統擊退部份HPV⁶,但有研究發現男性的「血清抗體陽轉」即產生抗體的比率較低,因此男性較易反復感染,從而癌變風險高²。

男性患生殖器官濕疣個案較女性高近三倍¹¹ 且易復發¹²

男性感染HPV後,有機會患上生殖器官濕疣和肛門癌及其他癌症¹³。生殖器官濕疣主要透過性接觸傳染,潛伏期一般為數星期至八個月不等,但亦可能超過一年12。與HPV引致的生殖器官濕疣患者親密接觸後,染病機會高達75%⁸,而且研究顯示,香港生殖器官濕疣發病率比部分國家更高¹⁴,¹⁵,根據衛生署統計,於2019年香港男性有1,233宗濕疣個案,患者人數為女性的2.8倍¹¹。

謝耀昌醫生說,患上生殖器官濕疣的男性,最常見的病徵包括陰莖、陰囊或肛門長出一些痕癢或不痛的肉色小粒¹¹。女性患者的外陰周圍或陰道內會長出椰菜花狀的肉粒,患者一般難以察覺。如生長在子宮頸,可能會引致輕微出血¹¹。此外,患上生殖器官濕疣的男性,至少復發一次的風險高達44%,兩次復發的有22%¹⁶。

肛門癌初期病徵與痔瘡相似⁵

至於肛門癌,謝耀昌醫生說大眾對此症的認知較少,而且其初期病徵與痔瘡相似⁵,患者可能會不以為意,致延誤診斷和治療¹⁷。「肛門癌的病徵包括肛門出現結塊、肛門出血、排便異常,大便帶血或大便形狀收窄等,因此容易與痔瘡混淆⁵。」



如肛門癌患者延遲就醫的話,即病情有機會繼續惡化,繼而影響其存活期。根據美國癌症協會數字,原位肛門癌五年生存率約為82%,但如果癌細胞已擴散至周圍的組織或器官、附近淋巴結,五年生存率降至66%;如果癌細胞已擴散至身體的遠處,五年生存率只有35%¹⁸。

肛門癌手術後有機會需造口排便¹⁹

謝耀昌醫生指:「治療肛門癌的目標是保存肛門括約肌,令患者可以控制大便¹⁹,不影響整體生活質素。」原因是當患者不適合進行局部切除,另一手術治療方法是經腹部和會陰切除手術,但肛門和肛門括約肌都會被切除,醫生需要為患者造一個新的開口來排便,為患者帶來極大生活不便和心理影響¹⁹,因此目前醫學上較多用放射治療、化學治療等控制癌細胞¹⁹,以取得治療效果和患者生活質素之間的平衡。



肛門癌治療費用可達數百萬

早期的肛門癌,以根治式治療為主,謝耀昌醫生說,臨床上多用放射治療和化學治療,以私營醫療市場計算,醫療開支大約為數十萬。「然而,晚期肛門癌的治療費用更可能是數以百萬,因晚期治療的治療目標以紓緩為主,難以完全清除癌細胞,因此患者可能需要持續進行化學治療、免疫治療等²⁰。」因此,肛門癌可為患者帶來沉重的醫療負擔,適齡時及早預防HPV或有助避免肛門癌所招致的龐大經濟壓力。

亞洲最新研究揭香港HPV盛行率偏高¹ᵃ

為集中探討亞洲和香港的情況,謝耀昌醫生引述一項2021發布的大型亞洲研究,研究分析2015年至2021年亞洲多地的子宮頸癌及其他HPV相關癌症患者的HPV檢驗結果,結果發現在香港,最常見的HPV基因型為HPV16(60.2%)、HPV18(21.6%)、HPV52(11.9%)¹。更重要的發現是,這群癌症患者中,香港患者的HPV感染比率屬偏高,「0至30群組的HPV感染比率為44%,30至50歲為37.87%,55歲以上組群更高,達52.9%,情況值得關注¹。」

HPV可一直潛藏體內多年不發病⁶

謝耀昌醫生特別提到:「雖然研究結果顯示55歲以上群組是感染HPV而出現癌變的高峰階段¹,但不代表年紀大才需要留意HPV的風險。因為人體感染HPV後,未必會即時病變,反而會一直潛藏於體內,可長達數以年計⁶。換句話說,患者可能在較年輕階段已感染HPV而不自知,到身體的免疫系統轉差或受其他風險因素影響時,HPV便有機會『發動攻勢』引起癌變,入侵身體。」因此,大眾應提高及早預防HPV的警覺性。



致癌HPV 男傳女風險較女傳男約高5倍²¹ᶠ



透過性接觸,帶有HPV的一方,有機會傳播給伴侶。有一項中國內地研究發現,有機會致癌的HPV型號中,女傳男的傳染率(每月每1000人中)為2.37,但男傳女的數字更是女傳男的五倍,為12.13²¹ᶠ。因此謝耀昌醫生說,男性需要為自己和女性伴侶的健康著想,提高對HPV的關注。

多個國際權威建議適齡起預防HPV ⁷,²²,²³,²⁴

由於HPV之盛行及感染後的深遠影響,多國際權威機構指引均建議男女童應及早預防HPV⁶,⁷,²²,世界衛生組織建議9至14歲女童開始預防HPV²³,美國癌症協會及美國疾病管制與預防中心均建議,適齡兒童也應開始預防HPV⁷,²⁴。謝耀昌醫生說:「男女同時預防HPV可以大幅減低HPV盛行率²⁵,意味著相關疾病的感染率也可以下降。由2019/20學年起,香港兒童免疫接種計劃為合資格的小學女學童預防HPV,惟目前仍未將男性納入預防計劃²⁶。」

醫學界:勿低估男性染HPV風險 應及早預防HPV

預防勝於治療乃老生常談,但謝耀昌醫生總結時再次呼籲大眾預防HPV,現時女性透過定期接受子宮頸癌抹片篩查⁶,可以及早發現癌變,但男性則未有相應篩查¹³。但大眾不應低估男性感染HPV的風險,因為如上文所言,男性依靠身體自行產生抗體消除HPV的比率較低²、感染生殖器官濕疣後易復發¹²、HPV感染後有機會癌變³、多個年齡組群的HPV感染比例高等⁴,也顯示預防HPV感染,可減低不少疾病風險,維持健康和生活質素。

個案分享一(早期個案) 今年60多歲的何先生(化名),初時覺得肛門位置痕癢,更感到有「粒嘢」突出不適。由於肛門是較敏感位置,所以他感到不適後便盡快求醫。 經醫生檢查後,證實他患上肛門癌,幸及早發現及求醫,經診斷為第II期。醫生隨即為他安排為期五週、共25次放射治療,再配合化療清除癌細胞,減復發機會。治療後他的生活已回復正常,情況穩定。

個案分享二(晚期個案)



50多歲的蕭先生(化名),本身在內地工作,起初他覺得肛門痕癢和有突出物後,因諱疾忌醫而一直沒有求醫。但病情急速惡化,在短短四至五個月內已出現大便失禁的情況,對他的生活和心理造成極大困擾,於是他最終求醫。



經檢查後,醫生指他的病情已屆晚期,癌細胞已擴散到骨骼、淋巴和肝臟。受腫瘤影響,他的肛門腫瘤已擴張至約6厘米大,所以沒法控制排便,令身體有異味。由於肛門腫瘤擴張及下垂,他走路時會磨擦該處,導致反覆擦傷、難以復原。他亦沒法直接坐下,須坐水泡。 醫生為他安排放射治療和化學治療,以盡量控制癌細胞,此階段的治療目標以控制、紓緩為主,盡量減慢腫瘤繼續惡化,可是癌症對身體造成的損害沒法減退,即使癌細胞暫受控,但肛門口已擴大沒法縮小,患者因大便失禁而需要永久穿成人紙尿片。

參考資料:

a. 根據2021年一份研究中,從東亞,東南亞及南亞2015-2021年的文獻帶出香港女士的HPV盛行率為41.7%, 較其他地區偏高¹。

b. 在巴西、墨西哥及美國18-70 歲數男士中,男性生殖器官HPV感染的盛行率高達65.1%⁴。

c. 有關合適年齡請咨詢醫生。

d. 大部分HPV感染可自行清除,但持續感染可導致相關癌症⁹ 。

e. 在第一次發生性行為直到44歲期間有一個性伴侶的組別中, 人們感染HPV的機率為58.4%¹⁰ 。

f. 基於中國農村人口隊列研究,男性將致癌HPV傳染給女性的風險,比女傳男高約5倍²¹。

