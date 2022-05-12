【Meta】缺乏資金？　外媒爆Meta計劃縮減Reality Labs部門

▲ 有外媒指，Meta正準備縮減Reality Labs 部門，因其難以負擔部分研發項目經費。而Meta發言人也證實，技術長Andrew Bosworth曾向員工表示，部分企劃被迫延後。

Facebook母企Meta近年積極發展元宇宙，但有外媒指，Meta正準備縮減Reality Labs 部門，因其難以負擔部分研發項目經費。而Meta發言人也證實，技術長Andrew Bosworth曾向員工表示，部分企劃被迫延後。

【Meta人才招聘】Meta放緩招聘 減營業成本



據《路透社》報道，Bosworth在每周一次的內部Q&A會議向Reality Labs員工公布該消息，預計於一周內就會公布調整計劃。Meta發言人強調，公司未有將裁員納入調整計劃的一部分。



Meta執行長朱克伯格在4月的財務會議上表示，Meta計劃減慢長期投資步伐，旗下 Reality Labs、商務平台、AI基礎設施等領域的開發進度恐受影響，也將年支出總預算由900億至950億美元（約7,064億至7,457億港元），降低至870億至920億美元（約6,829億至7,221億港元）。

【網絡規範】歐盟擬要求Google、Meta 刪除線上兒童色情內容



Reality Labs是Meta針對硬件設備和元宇宙戰略核心，也是極力投資的部門，從 Oculus研究部門Oculus Research發展而來，現時設有AR、智能眼鏡、Portal視像通話裝置和企業解決方案等業務。

【人工智能】Meta開放AI大型語言模型存取 供更廣泛研究社區使用

責任編輯：廖淑瑩

《創業ideas》每集請來香港初創，分享疫下營商Tips。即看最新一集：