【全新地標】新世界K11 ATELIER 11 SKIES 一站式零售娛樂商業目的地 今年至2025年分階段開幕

新世界發展（00017）旗下由K11營運的一站式零售娛樂商業目的地11 SKIES，第一期的甲級商廈空間「 K11 ATELIER 11 SKIES」，預計於今年7月正式落成並啓用。11 SKIES 毗鄰香港國際機場，是航天城的重要組成部分，亦是香港最大型的綜合零售飲食娛樂商業項目。

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K11 ATELIER 11 SKIES總樓面面積約57萬平方呎，將成為大灣區全新的劃時代工作空間，為區內提供一站式財富管理、美容及醫療服務。近20間來自不同專業服務領域的企業亦將於 K11 ATELIER 11 SKIES設立據點，項目同時更獲大灣區主要商界組織的支持，成爲大灣區及國際商業門戶。

K11 ATELIER 11 SKIES主打專業服務，三幢甲級寫字樓定位各有不同，主要涵蓋財富管理、 健康和醫療服務，以及為計劃擴展大灣區業務的企業提供大灣區辦公室。這一獨特定位，以及 創造商業協同效應的理念，已獲得大灣區主要商界組織香港珠海社團總會的認可。

作為廣東省西部最大商會之一，香港珠海社團總會擁有超過5,000個會員組織。香港珠海社團總會執行會長朱建蘭及秘書長楊鵬表示：「我們現正積極考慮於K11 ATELIER 11 SKIES設 立辦事處，利用其優越地理位置及獨特競爭優勢，擴大我們在香港及大灣區的足跡。透過我們廣泛的會員網絡，相信亦能進一步吸引更多會友企業設立據點，在緊貼大灣區發展藍圖的同時， 深化香港與大灣區連結，發揮協同效應，解鎖更多黃金機遇。」

為進一步實現協同效應，K11 ATELIER 11 SKIES於早前與香港珠海社團總會合作舉辦線上推 介會，吸引超過 100 個會員組織參與，共同探討11 SKIES將如何加强大灣區及香港企業的商業聯繫。

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毗鄰香港國際機場、港珠澳大橋及屯門至赤鱲角連接路，K11 ATELIER 11 SKIES擁有優越地 理位置並連接兩個重要入境口岸，促進香港與內地市場的互聯互通，深化兩地聯繫。K11 ATELIER 11 SKIES回應了大灣區對金融及醫療保健的需求，將為香港帶來更多發展潛力及跨境商機。

作為連接大灣區的重要中心及商業生態系統，K11 ATELIER 11 SKIES將通過提供一站式的財 富管理和健康醫療服務，鞏固香港作為國際金融及專業服務中心的地位，並加强香港與內地在各範疇的合作會，有助提升大灣區市民的整體生活質素。

以「縱向創意城市」為設計概念，K11 ATELIER 11 SKIES提供靈活的開放式租用空間、共享 工作空間及内設的公共休憩空間，鼓勵突破性思維的交流，創造獨特的創意生態。三幢寫字樓設標準和開放式辦公室，供租戶靈活選擇，其中可租用空間由1,259 至 28,481平方呎不等。 另外，三幢寫字樓設合共12個特色租用空間，混合零售及辦公空間用途，適合財富管理公司 等租戶建立面向客戶的服務中心。

K11 ATELIER 11 SKIES鄰近香港國際機場二號客運大樓、亞洲國際博覽館及新落成酒店，11 SKIES透過「航天走廊」自動駕駛運輸系統接駁港珠澳大橋香港口岸；另設地面交通樞紐及2,800個停車位，方便來自香港、內地和國際市場的顧客及人才以各種交通模式抵達。

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K11 ATELIER 11 SKIES的前瞻性建築設計以智能科技應用及可持續發展為重心。除具備自動感應門、數碼門匙等配套，項目亦有特別增加室內鮮風供應，超越國際標準的30%以降低空氣中病毒傳播的風險；以及採用亞洲最大的混合太陽能光伏和熱能系統（PVT）裝置之一，可發電和產生熱水，每年可有效節能達177,000千瓦時。

項目憑著符合可持續發展原則的選材、規劃設計以及建築方法，榮獲多項綠色建築預認證的最 高鉑金評級，包括WELL建築標準（WELL Building Standard）、香港綠建環評新建建築1.2版（BEAM Plus New Building v1.2）以及領先能源與環境設計（US LEED）。

作為全港最大的一站式零售飲食娛樂商業目的地及大灣區的頂級室內娛樂空間，11 SKIES為K11 ATELIER租戶提供優質的工作和生活體驗，更為大灣區消費者帶來一站式娛樂消閒、醫養及金融服務的獨特體驗。11 SKIES預計將於2022年至2025年分階段開幕。

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責任編輯：嚴浩文