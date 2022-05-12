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【異動股】寶龍商業大插兩成　從母企寶龍地產接手已抵押上海辦公大樓

股市 13:33 2022/05/12

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【異動股】寶龍商業大插兩成　從母企寶龍地產接手已抵押上海辦公大樓

寶龍商業 （09909） 公布，旗下附屬公司以代價8.68億元人民幣，向母公司寶龍地產 （01238） 旗下寶龍富閩收購上海物業。寶龍商業股價現大插兩成，報5.51元。

該物業為一幢位於上海市寶山區樓高24層的辦公大樓，總建築面積約3.5萬平方米。是次寶龍商業收購母公司項目作價8.68億元人民幣，相當於每平方米24,800元人民幣。物業的整幢辦公大樓已出租予承租人，自2020年6月28日 至2030年6月27日為期10年。寶龍商業指，可為集團產生租金收入至2030年。

寶龍富閩的物業原始土地及建築成本估計為約4.2億元人民幣，料寶龍地產可回籠約4.4億元人民幣。

不過，該物業原來已被質押予若干商業銀行作為寶龍富閩銀團貸款的抵押品。寶龍富閩已承諾就協議項下擬出售物業予上海商盛取得相關銀行同意，並於完成交易後促使解除有關質押。

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編輯：姚卓然

港股 內地物業 收購 異動股 寶龍商業（09909） 寶龍地產（01238）

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