【Google開發者大會】智能家居行業標準Matter　統一智能設備生態系統

▲ Matter將支援各種智能語音助手，包括 Alexa、Google Assistant和Siri等。（Google）

智能家居近年愈趨普及，但不同品牌的智能設備會有不同設置要求，使用時或令用戶感到不便。Google在開發者大會上宣布，將於今年秋季推出智能家居行業標準Matter，可使Google與其他品牌的設備連結，統一智能家居系統的生態。

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與 Apple、亞馬遜共同開發

Matter是由Google、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）和Zigbee聯盟等合作開發，用戶將可把所有智能設備連接到Google Home，並通過Google Home應用程式對它們進行本地和遙距控制。

Matter也將支援各種智能語音助手，包括 Alexa、Google Assistant和Siri等。雖然快速配對（Fast Pair）功能已適用於耳機和音響設備，但Google也計畫將其用於更多用途，包括將燈泡和智能插頭與Android和Nest設備同步。

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Google表示，當使用Matter後，用戶就無需再為智能設備建立多個版本，來進行跨平台系統工作。用戶只需在Matter建立一次，該設備就能立即與Google Home和其他智能家居品牌一起工作。

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責任編輯：陳卓賢