【烏克蘭戰爭】波蘭總理：普京比希特拉更危險 籲全球「去普京化」

俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲多國批評俄羅斯總統普京所為。波蘭總理莫拉維茨基周三（11日）在英國《每日電訊報》 撰文，斥普京的恐怖意識形態及危險程度，遠超納粹德國領袖希特拉或蘇聯領袖史太林，呼籲全球要「去普京化」。

烏軍稱哈爾科夫續告捷 擊退俄軍再重奪一村 【下一頁】

《每日電訊報》周三刊登由波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）所寫的文章，指普京（Vladimir Putin）的意識形態及危險程度，更甚於納粹德國領袖希特拉（Adolf Hitler） 或蘇聯領袖史太林（Joseph Stalin）。

莫拉維茨基稱，普京擁有20世紀獨裁者沒有的政命武器、意指核武；又利用媒體在網絡散播不實信息，善於發動資訊戰。他列舉烏克蘭城市布查（Bucha）、伊爾平（Irpin）、馬里烏波爾（Mariupol）為例，指街道充斥平民鮮血，標誌著可怕意識形態回歸。

立陶宛列俄羅斯為恐怖主義國家 斥俄軍種族滅絕 【下一頁】

莫拉維茨基表示，無法想像歷史會在2月24日重演，批評是西方的無知縱容普京「俄羅斯世界」（Russkiy Mir）意識形態，等同於20世紀的共產主義及納粹主義，會對整個歐洲構成致命威脅。

莫拉維茨基認為，國際社會支持烏克蘭對抗俄羅斯是不足夠，必須要徹底「去普京化」（de-Putinisation），又指俄羅斯不甘於入侵基輔，它已向西邊邁進，西方國家需阻止俄羅斯擴張。

最後，他呼籲西方立即參與抗俄，否則不僅失去烏克蘭，最終會失去人民靈魂、自由及主權。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明