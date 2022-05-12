Balenciaga「破鞋」一雙索價1.4萬 被嘲做社會實驗

時裝品牌Balenciaga（巴黎世家）最近發布一對全球限量版布鞋，惟其造型未廣受歡迎。Balenciaga新鞋行舊化路線，外形十分破舊且骯髒，布料亦有多處撕裂，一對售價1,850美元（約1.4萬港元）。但有網民批評新鞋像家裡閒置很久的舊版Converse，甚至懷疑Balenciaga旨在挑釁。

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Balenciaga正預售一款名為Paris Sneaker的女裝布鞋，產品描述指新鞋製造時已將棉布及橡膠破壞，布料亦見多處撕裂及破洞，鞋底橡膠位有黑色字體寫著Balenciaga字樣。Balenciaga指新鞋有白色及黑色共選擇，全球限量100對，每對售價1,850美元。

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該鞋款屬Balenciaga新發布的仿舊系列，該系列還有一款未有做舊至此的布鞋，一雙要價625美元（約4,875港元），有紅、黑和白3色選擇。該款新鞋面料污跡較少，但仍有磨損痕跡。

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Balenciaga表示，破舊的外觀表明該款新鞋，註定要穿一輩子（meant to be worn for a lifetime）。但網民反應卻未如理想，有網民批評，將家中閒置已久的舊版Converse布鞋拿出來，就會得到一雙Balenciaga新鞋。

亦有網民在社交平台Twitter上指，懷疑Balenciaga正利用新鞋挑釁（ trolling people），更有網民質疑，Balenciaga正進行社會實驗（social experiment）。

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責任編輯：李俊儀