Balenciaga「破鞋」一雙索價1.4萬 被嘲做社會實驗

時裝品牌Balenciaga(巴黎世家)最近發布一對全球限量版布鞋,惟其造型未廣受歡迎。Balenciaga新鞋行舊化路線,外形十分破舊且骯髒,布料亦有多處撕裂,一對售價1,850美元(約1.4萬港元)。但有網民批評新鞋像家裡閒置很久的舊版Converse,甚至懷疑Balenciaga旨在挑釁。

Balenciaga正預售一款名為Paris Sneaker的女裝布鞋,產品描述指新鞋製造時已將棉布及橡膠破壞,布料亦見多處撕裂及破洞,鞋底橡膠位有黑色字體寫著Balenciaga字樣。Balenciaga指新鞋有白色及黑色共選擇,全球限量100對,每對售價1,850美元。

該鞋款屬Balenciaga新發布的仿舊系列,該系列還有一款未有做舊至此的布鞋,一雙要價625美元(約4,875港元),有紅、黑和白3色選擇。該款新鞋面料污跡較少,但仍有磨損痕跡。

Balenciaga表示,破舊的外觀表明該款新鞋,註定要穿一輩子(meant to be worn for a lifetime)。但網民反應卻未如理想,有網民批評,將家中閒置已久的舊版Converse布鞋拿出來,就會得到一雙Balenciaga新鞋。

亦有網民在社交平台Twitter上指,懷疑Balenciaga正利用新鞋挑釁( trolling people),更有網民質疑,Balenciaga正進行社會實驗(social experiment)。

責任編輯:李俊儀