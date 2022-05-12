【旅遊業復甦】香港放寬防疫措施　本地Staycation和商務旅程急增

香港的防疫限制逐步放寬，酒店住宿需求持續上升，隨着個人和商務旅遊正在復甦，連帶酒店業也見起色。萬豪國際集團亞太區首席市場營銷官白沛霖（Bart Buiring）表示，從兩方面可見需求強勁，並有持續增長的迹象。

其一為香港人對酒店住宿的需求強勁，當政府宣布游泳池能夠重新開放，以及放寬一些防疫規定時，香港人便有非常強烈的需求，入住酒店，並舉例，餐飲業恢復晚市堂食時，住客能夠在晚上6時後在餐廳用餐，住宿需求也會上升。

【疫下旅行】國際旅遊集團訂單急增 負責人：旅客比去年增170萬人

他續指，其二為商務旅遊需求已見上升，皆因在港企業多且業務多元化，商務往來需求大又頻繁。政府放寬非本地居民的入境限制後，即有大量海外居民抵港，需求一度攀升。

他稱，剛從外地返港並完成隔離，返港當天在機場內，遇見一些需要在港處理業務的企業行政總裁，當中有些為了處理公務，更曾經歷三星期的隔離。在限制放寬後只需隔離7天，商務客往來有望持續上升。因此，他期望香港能進一步放寬隔離時間，讓香港與世界其他地方重新連接。

【能源計畫】擺脫依賴俄羅斯燃料供應 歐盟規劃1.6兆元能源新計劃

記者：馬意文