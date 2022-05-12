【Bitcoin】比特幣曾失27000美元、見16個月低　UST崩潰累及以太幣等主流加密幣重挫逾兩成

▲ 【Bitcoin】比特幣失28000美元、見16個月低 UST崩潰累及以太幣等主流加密幣重挫逾兩成

穩定幣（stablecoin）TerraUSD（UST）爆發信心危機，平衡UST價值的加密幣Terra（LUNA）崩盤式插水95%，連同美國高通脹未見改善，債息高企持續不利科網股走勢。比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ethereum）、瑞波幣（XRP）等主流加密貨幣齊齊大跌，比特幣一度失27,000美元，低見26,625美元，為比特幣近16個月以來低位。

至香港時間周四下午12時55分，據Coindesk報價，比特幣暫報27,316美元，24小時插14%。以太幣暫報1868美元，24小時插22%。瑞波幣暫報0.3581美元，24小時插30%。十大市值加密貨幣普遍跌幅逾兩成。

▲ 比特幣跌穿去年６月低位（Coindesk圖片）

Oanda Americas分析師指，UST崩塌連同去年入場的加密貨幣投資者損手，令其他觀望中的投資者更不願入場，形容當比特幣跌穿28,500美元，從技術分析層面後市相當脫弱。

比特幣在去年5月至7月低潮中仍守住28000美元，目前相對強弱指數處於超賣水平，為今年1月以來低位。

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