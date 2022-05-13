【美國加息】加息來了　市場演繹鷹鴿反轉再反轉?

近期美股表現就如近來香港天氣一般難以捉摸，本月美國聯儲局議息會議加息落定，鮑威爾會後言論排除後續加息75個基點的可能，美股當日即上演大反彈。但當市場以為天氣回暖，誰不知寒冬再度來襲，投資者仍憂慮聯儲局採取更激進加息以壓制通脹，拖累美股連日顯著調整，科技更成為跌市重災區，連帶港股亦受牽連。究竟加息真的如市場般預期來得如此兇，對美國經濟及股市衝擊如何，本文將探討一下。

聯儲局於2022年5月初的議息會議中上調聯邦基金利率50基點至0.75-1.00%，鮑威爾會後言論基本排除後續加息 75個基點的可能，當時消息一出打消了市場對於激進加息的恐慌，同時繼續強調抑制通脹和美國經濟可以實現軟著陸，市場演繹鷹鴿反轉，當日美元指數和美債收益率下跌，美股三大指數全線上升。但在隨後的5月5日，在俄烏衝突持續緊張、歐盟擬逐步禁止俄石油入口的消息困擾下，市場對美通脹預期再度升溫，市場氣氛又從鴿轉鷹，美股連日下跌。5月9，美國10年期債息一度衝上3.2%，美股再度大跌，投資者對通脹再升的憂慮揮之不去。

表：2022年5月聯儲局議息會議聲明相對前次會議的主要變化

資料來源: 聯儲局、中信証劵

聯儲局此次披露縮表上限以及達到縮減上限所用時間與 3 月會議紀要披露資訊相一致。從絕對值規模來看，縮減速度預計約為上一輪的兩倍，從相對規模 (縮減規模與開始縮減時資產負債表規模的比值) 來看，縮表速度與上一輪較為接近，但此輪縮表開啟後達到縮減上限所用時間更短，僅 3 個月 (上一輪為 12 個月)，加息與縮表的間隔更短，僅 3 個月 (上一輪為 22 個月)。因此，預計聯儲局縮表如期開始，縮表力度較大，預計將緩解收益率曲線趨平甚至倒掛問題。

我們預期，加息50基點和縮表路徑明確後，聯儲局本輪緊縮預期基本落地，不過仍需觀察今年5月11日公佈的美國4月CPI數據能否確認通脹的向下拐點。我們認為今年6月和7月的議息會議上加息50基點的機會率較大，年內聯儲局可能加息至2.25-2.50%左右的水平。而在加息與緊縮的雙緊縮政策下，預計 10 年期美債利率仍將震盪上行。同時，縮表的影響具有不確定性，需關注縮表導致流動性收緊給美股帶來的風險。截至5月 6 日，除美股標普500的預測市盈率仍然保持在78%的高位，全球其餘主要指數經過今年以來的調整後均回歸至 30%分位左右。

從美債利率曲線來看，3 個月-2 年期收益率曲線較為陡峭，而 2年-10年期收益率曲線較為平坦，這代表市場認為本輪美國加息週期可能會再持續 1-2 年。即美國本輪經濟增長的高峰已經過去，未來美國經濟同比增速或呈放緩趨勢，在快速加息的衝擊下，明年經濟或面臨陷入衰退的風險增多。因此，縮表對美股的影響還需要觀察，在貨幣政策收緊，疊加經濟週期下行，預期美股可能仍會出現震盪調整。

圖：全球主要指数預測市盈率

資料來源：Wind、中信证券

圖：美債收益曲線顯示市場認為美國本輪加息將持續 1-2 年

資料來源：Wind、中信证券