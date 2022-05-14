【ESG】羅兵咸永道：近半可持續發展總監　職權較CEO低且欠影響力

環境保護、社會責任和企業管治（ESG）的重要性日增，不少企業都基於國家政策、人力資源、財務發展等各因素，增添相關職位。羅兵咸永道（PwC）旗下的全球戰略諮詢公司思略特（Strategy&）發表最新報告指出，雖然上年全球任命為可持續發展總監（Chief Sustainability Officer，簡稱CSO）的人數增加3倍，但近半企業的CSO只屬「輕CSO」類別，職權有限，亦缺乏對可持續發展轉型的影響力。

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隨着企業愈來愈熟悉及重視ESG議題，思略特提出3項建議，包括：（1）設立CSO職位和ESG專責團隊；（2）讓CSO直接進入董事會；（3）逐漸將ESG轉型委託給各個業務部門。

CSO職權有限 欠影響力

思略特在報告中提到，2011至2019年間只有414間受訪企業設有CSO職位。單是2020年至2021年間，便有394間受訪企業設有CSO職位。與2020年相比，2021年全球CSO的任命數量增加了3倍，證明全球企業對ESG發展的關注度正急速增長。

惟是次報告又指出，在去年1,640家受訪公司中，只有29.8%企業正式設有CSO職位，當中近半CSO的職級，較CEO、CFO等職位低兩級或以上，接觸董事會的機會不多，對企業可持續發展轉型的影響力不大，只能界定為職能有限的「輕CSO」。有五分一受訪企業甚至不設CSO職位，當中以位於中東、亞太地區的企業佔大多數。

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ESG成投資評估因素 欠周長計劃或撤資

近來ESG相關議題被視為企業核心和營運策略的重要一環，或多或少與各國關注全球氣候變化有關。隨着時間推移，企業ESG發展已不再只是為了盡社會責任，以及賺取企業形象和名聲，已成為潛在投資者十分重視的一項風險評估準則。

報告引述羅兵咸永道2021年的全球投資者調查指，近8成的專業投資者視ESG風險為投資的重要評估項目。近一半投資者表示，若企業未能制定ESG發展路向，或是在業務發展偏離所制定的ESG計劃時，將不會投資或直接撤資。

與此同時，總體上有48%消費者追求更可持續性的產品，83%千禧一代關心ESG議題。作為打工仔，人們偏向選擇與其自身有共同價值觀、且了解現今全球環境脆弱性的僱主。

由此可見，企業要穩住業務，必須得到投資者、消費者和員工等相關持份者的支持和認可，而ESG政策正正就是企業所需的「通行證」。

CSO需進董事會 助ESG成發展核心

思略特建議，企業在開始ESG旅程時，已需要開設CSO職位及建立團隊，來傳播ESG意識，有利於集中ESG發展。為了讓ESG團隊發揮職能，CSO需要直接進入董事會，向董事會成員滙報ESG戰略影響。具董事會級別的CSO亦表明了，ESG成為企業核心的一環，對企業各種發展都有一定影響力。

隨着ESG開始影響業務的每個部分，其他部門的高層也會涉獵與其相關範疇的可持續發展專業知識，或削弱ESG團隊和CSO的重要性。此時，企業需要調整營運模式，將ESG應用策略委託給各個業務部門處理，再憑着CSO及其團隊對可持續發展知識更深入了解，以及更貼近日常業務的應用，共同將企業的ESG規劃推向新境界。

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記者：殷凱怡

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