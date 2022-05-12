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【日圓貶值】日本百圓店經營壓力增急轉型   1成商品高於100日圓吸客

商業 17:59 2022/05/12

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日本100日圓（約6港元）的商店，近來在各種不明朗因素下，面臨經營壓力。據《日經中文網》報道，該些商店的價格保持較低水平，全憑生產地位於中國、東南亞等，令生產成本較低。但隨着日圓貶值和該些國家和地區的工人薪金及其他成本提高，其利潤增長的難度勢將大增。

事實上，香港亦有相似模式經營的店舖，並主打10元店進行銷售，但在經營壓力日增下，早已加價。當中，有來自日本的大型連鎖店，會從店內空間劃分一個區域「10元店」區域，但近年也從10元店逐步加價變為12元店。

【人力管理】人力源管理自動化　善用軟件工具添好處

不過，日本的百圓店在加價的方法以外，加入多款式和設計的商品，憑擴大銷售類別吸客。據報，此舉旨在吸引希望以較低價格丶嘗試一些新用品的用家，但價格由過去的100日圓，提高至300日圓（約18港元）、500日圓（約30港元）等。

以這種模式經營的100日圓店逐漸增加，例如日本大型100日圓店「Can Do」，便有約1成商品的售價超過100日圓。現時最高價格稅前定價為500日圓，預料未來將提高至1,500日圓（約90港元）。

【優惠著數】MegaBox辦1折感謝祭　料人流生意再升1至2成

分析師中井彰人表示，百元店被稱為通貨緊的風向指標，在開發低成本的商品上累積大量經驗。隨着他們打破100日圓的束縛，預料這類型的店舖將會增加。

據帝國數據銀行的調查顯示，截至今年2月底，日本4大百圓店企業包括Daiso、Seria、Can Do、Watts，其門市數量合計約8,400家，在兩年間增加約800家。而百圓店在購物中心等商業設施內，租舖需求亦見上升。

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責任編輯：馬意文

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