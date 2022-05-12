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【網絡規範】歐盟擬要求Google、Meta　刪除線上兒童色情內容

科技 13:00 2022/05/12

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歐盟行政部門表示，該草案旨在取代目前由企業自願檢測和報告的系統，因為該系統已被證明不足以保護兒童。（法新社）

互聯網除了是知識的寶庫外，同時也充斥著眾多色情和暴力等不雅內容。歐盟委員會正擬議網絡法案，要求Google、Meta和其他線上服務供應商刪除線上兒童色情內容，但有私隱關注團體就認為此舉或會引發端對端加密通訊的危機。

【網絡安全】黑客利用SEO　提升惡意PDF搜尋排名

歐盟委員會在聲明中指出，擬議的法案將要求相關線上服務供應商，有義務評估其服務被濫用於傳播兒童性虐待材料、引誘及誘導兒童的風險。這些公司將必須報告和刪除已知的和新的圖像和影片，以及誘騙的案例。另外，歐盟委員會也將成立一個兒童性虐待問題中心，並提供專業知識將報告轉交給警方。

罰款高達年收入6%

歐盟行政部門表示，該草案旨在取代目前由企業自願檢測和報告的系統，因為該系統已被證明不足以保護兒童；而未能遵守規則的企業，將面臨最高為其年收入或全球營業額6%的罰款。

【保護產業】日本議會通過經濟安全法案　保護供應鏈免受黑客攻擊

不過，由於草案中的規則將適用於托管服務和通訊服務，如訊息服務、應用程式商店和網際網路服務供應商。私隱關注團體European Digital Rights認為，提案可能危及端對端加密，並為專制的監控策略打開大門。

Meta也表示，無論歐盟採取任何措施，前提是絕不能破壞端對端加密，因為端對端加密保護了包括兒童在內數十億人的安全和私隱。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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