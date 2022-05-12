▲ 【大行報告】摩通：小米股價未來數月無上升動力、降至「中性」 大和料首季經調整盈利跌五成兼削目標價（第二版）

摩根大通表示，由於智能手機及物聯網（IoT）需求疲弱，加上電動車投資增加導致成本上揚，因此調低小米 （01810） 2022及2023年經調整盈利24%及31%，以反映成本增加及需求疲弱。摩通並將小米評級降至「中性」，目標價12.5元。

「雖然小米坐擁龐大現金，淨現金比率相當於市值13%至14%，股價亦跌至吸引水平，但看不到任何巨大誘因可推升股價，同時未來數季每股盈利更有下調壓力。」

摩通指，由於安卓（Android）智能手機需求低迷，不預期小米股價於未來數月會有上升動力，同時物聯網部分領域需求偏低，互聯網服務增長亦難以抵銷硬件盈利偏低的負面影響。該行估計，小米在電動車項目上，每年投資額料維持在35億至40億元人民幣，將對未來1至2年盈利構成重大壓力。

大和資本亦看淡小米前景，指由於內地疫情升溫，加上地緣政治緊張，調低小米2022年智能手機付運量至1.83億部，並調低小米目標價25%至12元。「由於供應鏈正常化料延遲至下半年才出現，加上東歐銷售欠佳，預期小米今年手機付運量約1.83億部，較之前估計減少4%。」

大和：小米首季手機付運大減與疫情及芯片短缺有關

小米將於5月19日公布首季業績，大和預期，小米首季收入料按年跌6%，主要由於智能手機收入跌12%，但部分料被物聯網收入升5%及互聯網收入9%所抵銷，基於小米持續在研發方面投入，估計小米首季經調整盈利按年大減五成至28億元人民幣。

大和引述Canalys數據指，小米首季全球智能手機付運量減20%至3900萬部，低於該行預期的4300萬部，主要與中港疫情重燃，持續芯片短缺及高運費有關。

花旗：小米前景面臨挑戰惟下半年有季節性復甦

大和調低小米2022至2023年收入5%至8%，盈利亦降7%至19%，以反映智能手機付運減少，而股價要重拾動力，需要供應鏈改善或地緣政治緊張局勢出現突破。

花旗亦預期，在加息、新興市場貨幣貶值、通脹升溫及經濟衰退多重憂慮下，小米前景面臨挑戰，故下調對小米2022及2023年盈利預測，但料今年下半年會出現季節性復甦。花旗維持小米「買入」評級，目標價降三成至19元。

（第二版加入大和及花旗）

相關文章：【烏克蘭戰爭】聯想、小米據報未有宣布之下減少在俄羅斯出貨量

相關文章：【小米1810】小米聲稱受查期間曾遭印度執法部門暴力威脅

相關文章：【智能手機】兩大機構齊公布首季內地手機出貨量、小米僅排第5 榮耀脫華為後出貨大增兩倍